Маляр рассказала, на каких направлениях Украина имеет успехи на фронте
С начала контрнаступления украинские военные смогли освободить территорию площадью около 241 квадратного километра на юге и востоке страны. Российские оккупанты пытаются настойчиво остановить ВСУ, но безуспешно.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Ситуация на фронте
По словам Маляр, противник пытается остановить украинское контрнаступление на Бахмутском направлении. Российским оккупантам не удается добиться успеха.
"На Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях враг сконцентрировал людей и технику и штурмует с целью оттянуть наши силы от восточного направления наступления. Наши защитники в изнурительных боях отражают все вражеские штурмы", — рассказала она.
Заместитель министра обороны сообщила, что на всех восточных направлениях Украины, где продолжаются боевые действия, фиксируется увеличение российских обстрелов.
На Бахмутском направлении бойцы ВСУ имеют дело с плотным огнем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением врага.
Маляр подчеркнула, что для украинских военных самое главное это жизнь бойцов, поэтому они двигаются с осторожностью.
В эфире телемарафона заместитель министра обороны рассказала об освобожденных территориях:
"К примеру, за прошедшую неделю, если говорить о Бахмутском направлении, там освобождено два квадратных километра и вместе уже 37 квадратных километров. Если о юге, более 12 было освобождено за прошедшую неделю, и вместе — более 204 квадратных километров".
Напомним, за последние 24 часа украинские авиационные силы совершили семь атак по территории, где располагались войска, вооружение и оборудование российского противника. Кроме того, был уничтожен один командный центр и одна антиракетная установка оккупантов.
Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал успешную работу украинских военных на Лиманском направлении.