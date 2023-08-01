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Маляр рассказала, на каких направлениях Украина имеет успехи на фронте

1 августа 2023 20:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Маляр рассказала, на каких направлениях Украина имеет успехи на фронте
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Минобороны
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С начала контрнаступления украинские военные смогли освободить территорию площадью около 241 квадратного километра на юге и востоке страны. Российские оккупанты пытаются настойчиво остановить ВСУ, но безуспешно.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Ситуация на фронте

По словам Маляр, противник пытается остановить украинское контрнаступление на Бахмутском направлении. Российским оккупантам не удается добиться успеха.

"На Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях враг сконцентрировал людей и технику и штурмует с целью оттянуть наши силы от восточного направления наступления. Наши защитники в изнурительных боях отражают все вражеские штурмы", — рассказала она.

Заместитель министра обороны сообщила, что на всех восточных направлениях Украины, где продолжаются боевые действия, фиксируется увеличение российских обстрелов.

На Бахмутском направлении бойцы ВСУ имеют дело с плотным огнем артиллерии, минированием и мощным сопротивлением врага.

Маляр подчеркнула, что для украинских военных самое главное это жизнь бойцов, поэтому они двигаются с осторожностью.

В эфире телемарафона заместитель министра обороны рассказала об освобожденных территориях:

"К примеру, за прошедшую неделю, если говорить о Бахмутском направлении, там освобождено два квадратных километра и вместе уже 37 квадратных километров. Если о юге, более 12 было освобождено за прошедшую неделю, и вместе — более 204 квадратных километров".

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Пост Маляр. Фото: скриншот

Напомним, за последние 24 часа украинские авиационные силы совершили семь атак по территории, где располагались войска, вооружение и оборудование российского противника. Кроме того, был уничтожен один командный центр и одна антиракетная установка оккупантов.

Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал успешную работу украинских военных на Лиманском направлении.

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