Маляр рассказала, на каком направлении фронта россияне имели успех в течение недели

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: УНИАН

В городе Бахмут остается самая горячая обстановка на украинском фронте. Врагу не удается взять город под контроль, несмотря на то, что он бросил в бой все свои ресурсы. Однако враг имел определенные успехи на Лиманском направлении.

Об этом сообщила в сводке за неделю заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Ситуация на фронте

По словам Маляр, восток Украины остается эпицентром боевых действий. Наступление врага в течение недели продолжается в трех направлениях — Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

"На Лиманском направлении враг периодически снижает активность, поскольку терпит неудачу из-за активной обороны наших войск. В течение недели на определенных участках враг имел незначительный успех, но утраченные позиции наши защитники вернули", — сообщила она.

По словам заместителя министра обороны, горячее всего сейчас в Бахмуте и Марьинке. На Бахмутском направлении враг продолжает атаковать, а в самом Бахмуте продолжаются ожесточенные бои.

"Врагу не удается взять город под контроль, несмотря на то, что он бросил в бой все свои ресурсы и кое-где имел успех. Наши бойцы отбивают многочисленные атаки и на определенных участках контратакуют. Оборона Бахмута с возложенными на нее военными задачами справляется", — отметила Маляр.

Напомним, ранее в Нацгвардии отметили, что украинские защитники нанесли частной военной компании "Вагнер" огромные потери. Им уже неоткуда брать людей. Поля на фронте усеяны убитыми наемниками ЧВК "Вагнер", но при этом российская сторона не спешит забирать их.

Также сообщалось, что в течение последней недели линия фронта почти не двигалась. Бои на некоторых участках фронта под Бахмутом и Марьинкой проходят на расстоянии 50 метров и меньше.