Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Маляр рассказала, на каком направлении фронта россияне имели успех в течение недели arrow

Маляр рассказала, на каком направлении фронта россияне имели успех в течение недели

30 апреля 2023 22:16
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Маляр рассказала, на каком направлении фронта россияне имели успех в течение недели
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: УНИАН
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В городе Бахмут остается самая горячая обстановка на украинском фронте. Врагу не удается взять город под контроль, несмотря на то, что он бросил в бой все свои ресурсы. Однако враг имел определенные успехи на Лиманском направлении.

Об этом сообщила в сводке за неделю заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Читайте также:

Ситуация на фронте

По словам Маляр, восток Украины остается эпицентром боевых действий. Наступление врага в течение недели продолжается в трех направлениях — Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

"На Лиманском направлении враг периодически снижает активность, поскольку терпит неудачу из-за активной обороны наших войск. В течение недели на определенных участках враг имел незначительный успех, но утраченные позиции наши защитники вернули", — сообщила она.

По словам заместителя министра обороны, горячее всего сейчас в Бахмуте и Марьинке. На Бахмутском направлении враг продолжает атаковать, а в самом Бахмуте продолжаются ожесточенные бои.

"Врагу не удается взять город под контроль, несмотря на то, что он бросил в бой все свои ресурсы и кое-где имел успех. Наши бойцы отбивают многочисленные атаки и на определенных участках контратакуют. Оборона Бахмута с возложенными на нее военными задачами справляется", — отметила Маляр.

Напомним, ранее в Нацгвардии отметили, что украинские защитники нанесли частной военной компании "Вагнер" огромные потери. Им уже неоткуда брать людей. Поля на фронте усеяны убитыми наемниками ЧВК "Вагнер", но при этом российская сторона не спешит забирать их.

Также сообщалось, что в течение последней недели линия фронта почти не двигалась. Бои на некоторых участках фронта под Бахмутом и Марьинкой проходят на расстоянии 50 метров и меньше.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас