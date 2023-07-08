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Маляр розповіла про унікальні факти боротьби України з РФ

8 липня 2023 12:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Маляр розповіла про унікальні факти боротьби України з РФ
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Фото: SCANPIX
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українська армія викликала сумнів в одному з основних принципів військової доктрини про те, що для успішної атаки потрібна чисельна перевага як у людях, так і у військовій техніці. Цю армію можна схарактеризувати як групу сміливих воїнів, які вносять безпрецедентні зміни у військову справу.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За словами Маляр, жодна армія сучасного світу не стикалася з війною такого рівня напруженості.

"Війна, яку розпочала Росія в Україні, стала найбільшим військовим зіткненням у Європі з моменту Другої світової війни", — заявила заступниця міністра оборони.

Маляр також зазначила, що цей конфлікт можна вважати першою в історії війною, де дрони використовувалися в таких масштабах. При цьому Україна стала першою країною, яка масово почала використовувати ударні квадрокоптери та FPV-дрони.

Поранені на війні

Також Маляр повідомила, що Сили оборони провели наступальну операцію, спростувавши найважливіший принцип військової стратегії щодо необхідності 3-5 кратної переваги у чисельності та озброєнні для успішного наступу. Попри те, що противник перевершує нас у чисельності та озброєнні, українські війська успішно просуваються та звільняють території.

Було впроваджено унікальну систему допомоги пораненим, так званий Єдиний медичний простір. Програма дозволяє 82% поранених українських військових повертаються до лав після реабілітації.

Варто зазначити, що 80% поранених отримують необхідну медичну допомогу протягом так званої "золотої години", що максимально скорочує смертність на етапі евакуації.

Вперше в історії українські сили успішно збили російську гіперзвукову ракету "Кинджал" за допомогою ЗРК Patriot.

IT-рішення

За час війни було впроваджено наступні IT-рішення для координації бойових дій, оперативного управління та загального забезпечення:

  • "Кропива" — це бойова система управління на тактичному рівні.
  • Delta — це платформа для отримання ситуаційної інформації.
  • "LOGFAS" — це сервіс НАТО для підтримки логістичних операцій.
  • Проєкт "Очі" також був запущений у цей період.

Нагадаємо, що в 500-й день повномасштабного вторгнення РФ в Україну Президент Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний. Український лідер подякував кожному, хто воює у Чорному морі.

Також ми повідомляли, що вже п'ятсот днів продовжується повномасштабне вторгнення Росії проти України. Втім, Збройні сили України успішно протистоять ворогові.

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