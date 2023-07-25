"Ранок не з кави": морпіхи ЗСУ знищили російський бойовий вертоліт Ка-52

Гелікоптер Ка-52. Фото: Міноборони Російської Федерації

На Донеччині ЗСУ ліквідували російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор". Його знищила 38 окрема бригада морської піхоти.

Про це повідомила бригада у Facebook.

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"Ранок морпіхів починається не з кави. Сьогодні о 7:43 розрахунком ПЗРК нашої бригади був знищений ворожий Ка-52. Слава морській піхоті України!", — наголосили у повідомленні.

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Проте спершу радісну новину повідомив волонтер Роман Сініцин. Він показав фото знищеного гелікоптера.

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Успіхи ЗСУ

Раніше речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що українські військові вибили російських окупантів з позицій поблизу Авдіївки на Бахмутському напрямку. Наразі наші воїни наступають північніше та південніше Бахмута.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що триває підготовка міцних відповідей російським терористам на їхні напади. За його словами, важливо те, що вся наша держава працює єдиною командою заради оборони.