Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об успехах ВСУ во время контрнаступления. По ее словам, российские оккупанты оказывают мощное сопротивление и применят резервы.

Об этом Анна Маляр сообщила в своем Telegram-канале.

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Украинские военные продолжают сдерживать наступление российских оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях.

"Там враг ищет в нашей обороне слабые места, осуществляет артобстрел, атакует группами пехоты и использует отряды специального назначения, всеми силами пытается продавить нашу оборону, но безуспешно", — рассказала Маляр.

По ее словам, украинские военные на этих направлениях принимают все меры, чтобы остановить противника.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута.

Жестокие бои продолжаются в районах населенных пунктов Клищиевка, Курдюмовка, Андреевка.

Маляр рассказала, что российские оккупанты цепляются за каждый метр захваченной территории, сопротивляются, применяют резервы, а также терпят значительные потери.

Юг

Украинские военные продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. По словам Маляр, они постепенно продвигаются.

"В районе Старомайорское продолжаются бои, наши защитники имеют успехи, закрепляются на достигнутых рубежах. Противник пытается вернуть утраченные позиции, в частности северо-восточнее Роботино Запорожской области. Но безуспешно", — добавила заместитель министра обороны.

Сообщение Маляр. Фото: скриншот

Напомним, войска Украины активно действуют в районе Бахмута. Эффективность действий военнослужащих 3-й отдельной штурмовой бригады продемонстрирована при передвижении в лесной зоне, где противник пытался повлиять на артиллерийское влияние.

Также мы писали, что за сутки авиация сил обороны нанесла девять ударов по российским оккупантам и их технике. Также ВСУ ликвидировали вертолет Ка-52, пять БпЛА типа "Shahed-136" и два разведывательных дрона.