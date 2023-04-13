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Маляр рассказала, что оккупанты пытаются убедить украинцев из ВОТ эвакуироваться в РФ и Крым

13 апреля 2023 12:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Маляр рассказала, что оккупанты пытаются убедить украинцев из ВОТ эвакуироваться в РФ и Крым
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Армия Inform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты активизировали меры по запугиванию украинцев на временно оккупированных территориях. Вражеские войска пытаются убедить людей эвакуироваться в РФ или Крым.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

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Оккупанты распространяют фейковую информацию о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти в результате контрнаступления бойцов ВСУ.

"Таким образом российские оккупационные администрации побуждают население отдельных районов Запорожской и Херсонской областей срочно эвакуироваться в так называемые безопасные регионы РФ и временно оккупированную территорию АР Крым якобы во избежание карательных мер со стороны украинской власти", — рассказала Маляр.

Командование РФ на временно оккупированной территории АР Крым даже организовало принудительное привлечение эвакуированных украинцев из ВОТ к выполнению тяжелых работ по оборудованию инженерно-фортификационных сооружений под наблюдением вооруженных захватчиков.

Напомним, оккупанты готовят предварительный план эвакуации работников "Росатома" из захваченной Запорожской атомной электростанции. Они должны быть готовы выехать по первому сигналу.

Также мы писали, что на территории Украины продолжаются проблемы, связанные с оккупацией российскими войсками. В частности, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области местное население явилось жертвой психологического влияния со стороны оккупантов.

Добавим, российские захватчики на фоне слухов о контрнаступлении ВСУ приступили к эвакуации на оккупированной территории Херсонской области. В частности, оккупанты составляют списки для вывоза гражданского населения из Скадовска.

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