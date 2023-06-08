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Маляр розповіла, що відбувається на найгарячіших напрямках фронту

8 червня 2023 17:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Маляр розповіла, що відбувається на найгарячіших напрямках фронту
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Міноборони
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на найгарячіших напрямках фронту. За її словами, ворог намагається перейти у наступ на Бахмутському напрямку.

Про це Ганна Маляр розповіла у своєму Telegram-каналі.

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Ситуація на фронті

"На Бахмутському напрямку ведуться активні дії наших військ. Тривають бої. Подекуди ворог намагається перейти у наступ, але безуспішно", — розповіла Маляр.

За її словами, на Куп’янському та Шахтарському напрямках російські окупанти завдають авіаційні удари та здійснюють обстріли.

Маляр повідомила, що на Авдіївському та Лиманському напрямках ворог намагається перейти у наступ, однак йому це не вдається. 

На Мар'їнському напрямку тривають бої. Українські військові відбили численні атаки росіян в районі міста Мар’їнка, а також завдали окупантам значних втрат. 

"Тривають бої за Велику Новосілку на Новопавлівському напрямку. На Запорізькому напрямку в районі Оріхова ворог в активній обороні", — додала Маляр.

Маляр
Допис Маляр у Telegram-каналі. Фото: скриншот

Нагадаємо, західні ЗМІ заявляють, що у четвер, 8 червня, Україна почала довгоочікуваний контрнаступ. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни.

Також ми писали, що декілька днів тому Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до великого контрнаступу, аби відбити окуповані території. Влада вірить, що це змінить динаміку війни.

Додамо, 8 червня у своєму щоденному звіті британська розвідка повідомила, що на багатьох ділянках фронту російсько-української війни тривають важкі бої. У більшості випадків ініціатива перейшла від російських окупантів до Сил оборони України.

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