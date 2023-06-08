Україна захопила ініціативу на більшій частині фронту, — британська розвідка
На багатьох ділянках фронту російсько-української війни тривають важкі бої. У більшості випадків ініціатива перейшла від російських окупантів до Сил оборони України.
Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни міністерство оборони Великої Британії.
Ініціатива в руках України
За інформацією британської розвідки, оперативна ситуація на фронті російсько-української війни надзвичайно складна.
На багатьох ділянках фронту тривають важкі бої.
Британські військові аналітики наголошують, що на більшій частині фронту ініціативу уже перехопила Україна.
Невдалий наступ росіян
Разом з тим, зазначає британська розвідка, російське військове командування не облишило думок про наступ.
Так, чеченські підрозділи, яких раніше перекинули на фронт, очолили невдалий наступ на місто Мар’їнка в Донецькій області.
Нагадаємо, що українські війська підготовили капітальні укріплення в районі Бахмута. Завдяки цьому ЗСУ зараз змогли перейти у контрнаступ і за останню добу просунутися уперед до 1000 метрів.
Також ми повідомляли, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі розповів, що в Україні активізувалися бойові дії. За його словами, бійці ЗСУ добре підготовлені.