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Україна захопила ініціативу на більшій частині фронту, — британська розвідка

8 червня 2023 12:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Україна захопила ініціативу на більшій частині фронту, — британська розвідка
Українські військові на фронті. Фото: ЗСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На багатьох ділянках фронту російсько-української війни тривають важкі бої. У більшості випадків ініціатива перейшла від російських окупантів до Сил оборони України.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-української війни міністерство оборони Великої Британії.

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Ініціатива в руках України

За інформацією британської розвідки, оперативна ситуація на фронті російсько-української війни надзвичайно складна.

На багатьох ділянках фронту тривають важкі бої.

Британські військові аналітики наголошують, що на більшій частині фронту ініціативу уже перехопила Україна.

Невдалий наступ росіян

Разом з тим, зазначає британська розвідка, російське військове командування не облишило думок про наступ.

Так, чеченські підрозділи, яких раніше перекинули на фронт, очолили невдалий наступ на місто Мар’їнка в Донецькій області. 

Нагадаємо, що українські війська підготовили капітальні укріплення в районі Бахмута. Завдяки цьому ЗСУ зараз змогли перейти у контрнаступ і за останню добу просунутися уперед до 1000 метрів.

Також ми повідомляли, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі розповів, що в Україні активізувалися бойові дії. За його словами, бійці ЗСУ добре підготовлені.

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