Маляр рассказала, что происходит на самых горячих направлениях фронта

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на самых горячих направлениях фронта. По ее словам, враг пытается перейти в наступление на Бахмутском направлении.

Об этом Анна Маляр рассказала в своем Telegram-канале.

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Ситуация на фронте

"На Бахмутском направлении ведутся активные действия наших войск. Продолжаются бои. Кое-где враг пытается перейти в наступление, но безуспешно", — рассказала Маляр.

По ее словам, на Купянском и Шахтерском направлениях российские оккупанты наносят авиационные удары и совершают обстрелы.

Маляр сообщила, что на Авдеевском и Лиманском направлениях враг пытается перейти в наступление, однако ему это не удается.

На Марьинском направлении продолжаются бои. Украинские военные отразили многочисленные атаки россиян в районе города Марьинка, а также нанесли оккупантам значительные потери.

"Продолжаются бои за Большую Новоселку на Новопавловском направлении. На Запорожском направлении в районе Орехова враг в активной обороне", — добавила Маляр.

Пост Маляр в Telegram-канале. Фото: скриншот

Напомним, западные СМИ заявляют, что в четверг, 8 июня, Украина начала долгожданное контрнаступление. Украинские войска ужесточили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.

Также мы писали, что несколько дней назад Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к большому контрнаступлению, чтобы отбить оккупированные территории. Власти верят, что это изменит динамику войны.

Добавим, 8 июня в своем ежедневном отчете британская разведка сообщила, что на многих участках фронта российско-украинской войны продолжаются тяжелые бои. В большинстве случаев инициатива перешла от российских оккупантов к Силам обороны Украины.