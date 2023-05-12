Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Маляр розповіла, що ЗСУ просунулись на 2 км у Бахмуті arrow

Маляр розповіла, що ЗСУ просунулись на 2 км у Бахмуті

12 травня 2023 09:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Маляр розповіла, що ЗСУ просунулись на 2 км у Бахмуті
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ просунулись на 2 кілометри на Бахмутському напрямку. Жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили.

Про це Ганна Маляр написала на своїй сторінці в Telegram.

Читайте також:

Реальна ситуація на Бахмутському напрямку

Як зазначається, російські війська дають неправдиву інформацію про бої в Бахмуті. А саме про нестачу зброї, чим, ймовірно, мають на меті виправдати реальну ситуацію.

Російські війська хвалять себе, розповідають про нібито успіх та вигадують сюжети про українське військове командування, йдеться в повідомленні.

Маляр зазначає, що попри наявність зброї ворогу не вдалось реалізувати свої плани, війська РФ зазнали великих втрат живої сили, а наші захисники просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км. Жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили.

Нагадаємо, раніше ми писали , що російське військове керівництво запанікувало через події у Бахмуті. Це пов’язано із майбутнім контрнаступом Збройних сил України.

Також Маляр зазначала, що Російська Федерація намагається ввести в оману українських військових, поширюючи інформацію про нестачу озброєння на фронті. Будь-яка інформація військового характеру під час війни є зброєю, якою ведеться боротьба, а не просто засобом інформування.

 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB