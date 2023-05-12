Маляр розповіла, що ЗСУ просунулись на 2 км у Бахмуті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: УНІАН

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що ЗСУ просунулись на 2 кілометри на Бахмутському напрямку. Жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили.

Про це Ганна Маляр написала на своїй сторінці в Telegram.

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Реальна ситуація на Бахмутському напрямку

Як зазначається, російські війська дають неправдиву інформацію про бої в Бахмуті. А саме про нестачу зброї, чим, ймовірно, мають на меті виправдати реальну ситуацію.

Російські війська хвалять себе, розповідають про нібито успіх та вигадують сюжети про українське військове командування, йдеться в повідомленні.

Маляр зазначає, що попри наявність зброї ворогу не вдалось реалізувати свої плани, війська РФ зазнали великих втрат живої сили, а наші захисники просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км. Жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили.

Нагадаємо, раніше ми писали , що російське військове керівництво запанікувало через події у Бахмуті. Це пов’язано із майбутнім контрнаступом Збройних сил України.

Також Маляр зазначала, що Російська Федерація намагається ввести в оману українських військових, поширюючи інформацію про нестачу озброєння на фронті. Будь-яка інформація військового характеру під час війни є зброєю, якою ведеться боротьба, а не просто засобом інформування.