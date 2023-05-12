Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Маляр рассказала, что ВСУ продвинулись на 2 км в Бахмуте arrow

Маляр рассказала, что ВСУ продвинулись на 2 км в Бахмуте

12 мая 2023 09:32
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Маляр рассказала, что ВСУ продвинулись на 2 км в Бахмуте
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ продвинулись на 2 километра на Бахмутском направлении. Никакой позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли.

Об этом Анна Маляр написала на своей странице в Telegram.

Читайте также:

Реальная ситуация на Бахмутском направлении

Как отмечается, российские войска дают ложную информацию о боях в Бахмуте. А именно о нехватке оружия, чем, предположительно, преследуют цель оправдать реальную ситуацию.

Российские войска хвалят себя, рассказывают о якобы успехе и придумывают сюжеты об украинском военном командовании, говорится в сообщении.

Маляр отмечает, что, несмотря на наличие оружия врагу, не удалось реализовать свои планы, войска РФ понесли большие потери живой силы, а наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км. Ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли.

Напомним, ранее мы писали, что осейское военное руководство запаниковало из-за событий в Бахмуте. Это связано с предстоящим контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

Также Маляр отмечала, что Российская Федерация пытается ввести в заблуждение украинских военных, распространяя информацию о нехватке вооружения на фронте. Любая информация военного характера во время войны является оружием, которым ведется борьба, а не просто средством информирования.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас