Маляр рассказала, что ВСУ продвинулись на 2 км в Бахмуте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: УНИАН

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ продвинулись на 2 километра на Бахмутском направлении. Никакой позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли.

Об этом Анна Маляр написала на своей странице в Telegram.

Читайте также:

Реальная ситуация на Бахмутском направлении

Как отмечается, российские войска дают ложную информацию о боях в Бахмуте. А именно о нехватке оружия, чем, предположительно, преследуют цель оправдать реальную ситуацию.

Российские войска хвалят себя, рассказывают о якобы успехе и придумывают сюжеты об украинском военном командовании, говорится в сообщении.

Маляр отмечает, что, несмотря на наличие оружия врагу, не удалось реализовать свои планы, войска РФ понесли большие потери живой силы, а наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 км. Ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли.

Напомним, ранее мы писали, что осейское военное руководство запаниковало из-за событий в Бахмуте. Это связано с предстоящим контрнаступлением Вооруженных сил Украины.

Также Маляр отмечала, что Российская Федерация пытается ввести в заблуждение украинских военных, распространяя информацию о нехватке вооружения на фронте. Любая информация военного характера во время войны является оружием, которым ведется борьба, а не просто средством информирования.