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Маляр розповіла, скільки територій звільнили ЗСУ за минулий тиждень

3 липня 2023 09:17
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Маляр розповіла, скільки територій звільнили ЗСУ за минулий тиждень
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Міністерство оборони України
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За минулий тиждень українські війська звільнили від російської окупації понад 30 квадратних кілометрів. Особливо успішним був контрнаступ Збройних сил України на південному фронті.

Про це повідомив Telegram-канал Military Media Center.

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Східний фронт

За словами Ганни Маляр, в районі Бахмута минулого тижня точилися важкі бої.

"На північному фланзі від Бахмута тривали важкі бої. На південному фланзі були тактичні успіхи і певне просування", — повідомила заступниця міністра оборони України.

Вона зазначила, що за минулий тиждень Сили оборони України під час контрнаступу звільнили дев’ять квадратних кілометрів української території.

Маляр про звільнену територію України
Маляр про звільнену територію України

Південний фронт

На південному фронті українські війська просуваються на двох напрямках — Бердянському та Мелітопольському.

За минулий тиждень на півдні Сили оборони України звільнили 28 квадратних кілометрів української території.

Карта звільнених територій
Карта звільнених територій

Нагадаємо, що станом на 3 липня втрати російської армії в Україні перевищили показник 230 тисяч осіб.

Додамо, що за контрнаступом Збройних сил України можна слідкувати онлайн за допомогою кількість онлайн-ресурсів.

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