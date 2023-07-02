Українські військові знищили ворожий склад разом із загарбниками

Українські військові поряд з артилерією. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові знищили польовий склад російських окупантів. На момент "прильоту" в ньому перебували загарбники.

Про це повідомляє п'ята ОШБр Сухопутних військ ЗСУ.

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Знищення ворожого складу окупантів

"Запальна робота Самохідного артилерійського дивізіону та артилерійського дивізіону під корегуванням БУАР 5 ОШБр", — йдеться у повідомленні.

Військові повідомили, що було знищено польовий склад окупантів разом з особовим складом.

Нагадаємо, у Генштабі Збройних Сил України показали, як розвідники ефектно знищують російських окупантів. Кількість армії РФ зменшується з кожним днем.

Також ми писали, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як бійці знищили російських окупантів. Ворог накопичував боєприпаси.

Додамо, аеророзвідка 68-ї єгерської бригади веде успішну боротьбу із російськими танками на заході Донецької області. Тільки за останній час було знищено кілька одиниць важкої техніки окупантів.