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Українські військові знищили ворожий склад разом із загарбниками

2 липня 2023 18:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові знищили ворожий склад разом із загарбниками
Українські військові поряд з артилерією. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові знищили польовий склад російських окупантів. На момент "прильоту" в ньому перебували загарбники.

Про це повідомляє п'ята ОШБр Сухопутних військ ЗСУ.

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"Запальна робота Самохідного артилерійського дивізіону та артилерійського дивізіону під корегуванням БУАР 5 ОШБр", — йдеться у повідомленні.

Військові повідомили, що було знищено польовий склад окупантів разом з особовим складом.

Нагадаємо, у Генштабі Збройних Сил України показали, як розвідники ефектно знищують російських окупантів. Кількість армії РФ зменшується з кожним днем. 

Також ми писали, що командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як бійці знищили російських окупантів. Ворог накопичував боєприпаси. 

Додамо, аеророзвідка 68-ї єгерської бригади веде успішну боротьбу із російськими танками на заході Донецької області. Тільки за останній час було знищено кілька одиниць важкої техніки окупантів.

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