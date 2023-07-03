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Маляр рассказала, сколько территорий освободили ВСУ за прошедшую неделю

3 июля 2023 09:17
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Маляр рассказала, сколько территорий освободили ВСУ за прошедшую неделю
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Министерство обороны Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За прошедшую неделю украинские войска освободили от российской оккупации более 30 квадратных километров. Особенно успешным было контрнаступление Вооруженных сил Украины на южном фронте.

Об этом сообщил Telegram-канал Military Media Center.

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Восточный фронт

По словам Анны Маляр, в районе Бахмута на прошлой неделе шли тяжелые бои.

"На северном фланге от Бахмута продолжались тяжелые бои. На южном фланге были тактические успехи и определенное продвижение", — сообщила заместитель министра обороны Украины.

Она отметила, что за прошедшую неделю Силы обороны Украины во время контрнаступления освободили девять квадратных километров украинской территории.

Маляр об освобожденной территории Украины
Маляр об освобожденной территории Украины

Южный фронт

На южном фронте украинские войска продвигаются по двум направлениям — Бердянскому и Мелитопольскому.

За прошедшую неделю на юге Силы обороны Украины освободили 28 квадратных километров украинской территории.

Карта освобожденных территорий
Карта освобожденных территорий

Напомним, что по состоянию на 3 июля потери российской армии в Украине превысили показатель 230 тысяч человек.

Добавим, что за контрнаступлением Вооруженных сил Украины можно следить онлайн с помощью нескольких онлайн-ресурсов.

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