Маляр отреагировала на заявление оккупантов о полном контроле над Бахмутом

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: АрмияInform

Российские оккупанты регулярно утверждают, что якобы "полностью контролируют" город Бахмут Донецкой области. Захватчики пытаются выдать желаемое за действительное.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

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Информационный фальстарт россиян

"Определенное продвижение есть, это видно и понятно. Вместе с тем, это стиль россиян, у них всегда идет информационный фальстарт — выдают желаемое за действительное и объявляют раньше те цели, которых они хотели бы достичь. Собственно, очень часто получается так, что они их не достигают", — заявила Маляр.

По словам заместителя министра обороны, украинские защитники сегодня контролируют юго-западную часть Бахмута. Она рассказала, что РФ действительно больше всего концентрирует информационные усилия и военных именно на этом направлении.

"В то же время в Марьинке и Авдеевке такие же бои продолжаются. Их задача взять их под контроль, поэтому они очень жестоко воюют и там", — сказала Маляр.

Ситуация на Бахмутском направлении

Заместитель министра обороны отметила, что украинские военные мощно останавливают врага, несмотря на то, что оккупантов больше по числу и оружию.

"Если мы анализируем бои за Бахмут, которые продолжаются с прошлого августа — с прошлого августа они не могут продвинуться. Если они продвигаются в городе на какой-то километр почти за год, это можно назвать стоянием на месте", — добавила Маляр.

Напомним, на Бахмутском направлении контрнаступление проводят подразделения 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Они зачищают территорию, уничтожая российских оккупантов.

Также мы писали, что украинские военные перехватили тактическую инициативу и добились успехов в районе Бахмута Донецкой области в ходе контрнаступательных операций вчера, 18 мая. Эти действия являются продолжением локальных контрнаступлений, которые войска проводят уже несколько дней.