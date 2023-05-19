Маляр отреагировала на заявление оккупантов о полном контроле над Бахмутом
Российские оккупанты регулярно утверждают, что якобы "полностью контролируют" город Бахмут Донецкой области. Захватчики пытаются выдать желаемое за действительное.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.
Информационный фальстарт россиян
"Определенное продвижение есть, это видно и понятно. Вместе с тем, это стиль россиян, у них всегда идет информационный фальстарт — выдают желаемое за действительное и объявляют раньше те цели, которых они хотели бы достичь. Собственно, очень часто получается так, что они их не достигают", — заявила Маляр.
По словам заместителя министра обороны, украинские защитники сегодня контролируют юго-западную часть Бахмута. Она рассказала, что РФ действительно больше всего концентрирует информационные усилия и военных именно на этом направлении.
"В то же время в Марьинке и Авдеевке такие же бои продолжаются. Их задача взять их под контроль, поэтому они очень жестоко воюют и там", — сказала Маляр.
Ситуация на Бахмутском направлении
Заместитель министра обороны отметила, что украинские военные мощно останавливают врага, несмотря на то, что оккупантов больше по числу и оружию.
"Если мы анализируем бои за Бахмут, которые продолжаются с прошлого августа — с прошлого августа они не могут продвинуться. Если они продвигаются в городе на какой-то километр почти за год, это можно назвать стоянием на месте", — добавила Маляр.
Напомним, на Бахмутском направлении контрнаступление проводят подразделения 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Они зачищают территорию, уничтожая российских оккупантов.
Также мы писали, что украинские военные перехватили тактическую инициативу и добились успехов в районе Бахмута Донецкой области в ходе контрнаступательных операций вчера, 18 мая. Эти действия являются продолжением локальных контрнаступлений, которые войска проводят уже несколько дней.