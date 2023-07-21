Повітряна тривога зранку 21 липня: загроза ракетного удару

Ракета летит в воздухе. Фото: google.com

К утру 21 июля около 4-й Украины снова начала распространяться воздушная тревога. Пока "красными" остаются восточные области. Также есть угроза ракетной атаки.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 04:05. В Украине в ряде центральных и восточных областей объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности для "красных" областей.