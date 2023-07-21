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Карта Украины "краснеет": угроза ракетного удара

21 июля 2023 04:02
обновлено: 04:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повітряна тривога зранку 21 липня: загроза ракетного удару
Ракета летит в воздухе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

К утру 21 июля около 4-й Украины снова начала распространяться воздушная тревога. Пока "красными" остаются восточные области. Также есть угроза ракетной атаки.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 04:05. В Украине в ряде центральных и восточных областей объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности для "красных" областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

 

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