Масова ракетна атака — у Дніпрі лунають вибухи

Вибухи вночі зранку. Ілюстративне фото:

Вибухи в Дніпрі зараз 19 квітня пролунали під час ракетної атаки на область. В Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Про вибухи повідомляють місцеві ЗМІ в Telegram.

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Вибухи в Дніпрі зараз 19 квітня

У Дніпрі лунають гучні вибухи.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Суспільне Дніпро"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Днепр Инфо"

Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски ракет в бік Дніпра.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі країну охопила масштабна повітряна тривога через загрозу ракетного удару.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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