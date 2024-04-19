Масова ракетна атака — у Дніпрі лунають вибухи
19 квітня 2024 05:12
оновлено: 05:16
Вибухи вночі зранку. Ілюстративне фото:
Вибухи в Дніпрі зараз 19 квітня пролунали під час ракетної атаки на область. В Україні оголошена масштабна повітряна тривога.
Про вибухи повідомляють місцеві ЗМІ в Telegram.
Читайте також:
Вибухи в Дніпрі зараз 19 квітня
У Дніпрі лунають гучні вибухи.
Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски ракет в бік Дніпра.
Наразі країну охопила масштабна повітряна тривога через загрозу ракетного удару.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!