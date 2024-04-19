Массовая ракетная атака — в Днепре раздаются взрывы

Взрывы ночью утром. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Днепре сейчас 19 апреля прогремели во время ракетной атаки на область, где работают силы противовоздушной обороны по целям врага. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

О взрывах сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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"Днепр под ракетным обстрелом. Наши защитники неба работают" , - отметил Лысак.

Он призвал находиться в безопасных местах, пока не закончится воздушная тревога.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Днепропетровской ОВА Сергея Лисака

Перед этим воздушные силы предупреждали о пусках ракет в сторону Днепра.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время страну охватила масштабная воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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