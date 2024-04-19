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Массовая ракетная атака — в Днепре раздаются взрывы

19 апреля 2024 05:12
обновлено: 05:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Массовая ракетная атака — в Днепре раздаются взрывы
Взрывы ночью утром. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Днепре сейчас 19 апреля прогремели во время ракетной атаки на область, где работают силы противовоздушной обороны по целям врага. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

О взрывах сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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Взрывы в Днепре сейчас 19 апреля

"Днепр под ракетным обстрелом. Наши защитники неба работают" , - отметил Лысак.

Он призвал находиться в безопасных местах, пока не закончится воздушная тревога.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Днепропетровской ОВА Сергея Лисака
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Днепропетровской ОВА Сергея Лисака

Перед этим воздушные силы предупреждали о пусках ракет в сторону Днепра.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время страну охватила масштабная воздушная тревога из-за угрозы ракетного удара.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 19 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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