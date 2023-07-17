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Масштабная воздушная тревога в Украине: угроза применения баллистики

17 июля 2023 08:03
обновлено: 08:41
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Воздушная тревога утром 17 июля: есть угроза применения баллистики
Ракетная система С-300 Армии РФ. Фото: российские СМИ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В ряде областей Украины на востоке и юге утром 17 июля объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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В Командовании воздушных сил сообщили, что существует угроза применения врагом баллистического вооружения.

Сообщение Воздушных сил об угрозе применения баллистики
Сообщение Воздушных сил об угрозе применения баллистики

По состоянию на 8:02 карта воздушных тревог выглядит так. Воздушная тревога объявлена в следующих областях:

  • Сумская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Кировоградская (частично);
  • Донецкая;
  • Луганская;
  • Крым.
Карта воздушных тревог утром 17 июля. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог утром 17 июля. Фото: alerts.in.ua

8:35 Воздушные силы сообщили, что угроза баллистических ударов по Украине прошла.

Сообщение Воздушных сил ВСУ
Сообщение Воздушных сил ВСУ

Напомним, ночью, 17 июля, на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Позже появилось видео первые минуты после взрыва на Крымском мосту. На кадре можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.

Добавим, что оккупационные власти Крыма прокомментировали инцидент на Крымском мосту. Однако конкретные причины взрыва там не назвали.

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