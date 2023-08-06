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"Мені нікуди йти": екснардеп та військовий Фірсов відповів на претензію Соловйова

6 серпня 2023 14:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Мені нікуди йти": екснардеп та військовий Фірсов відповів на претензію Соловйова
Екснардеп та військовий Єгор Фірсов. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Український військовослужбовець та колишній народний депутат Єгор Фірсов потужно відповів російському пропагандисту Володимиру Соловйову, який звернувся до бійців ЗСУ з претензією, що вони "забули на землі Донбасу".

Свою відповідь Єгор Фірсов записав у відеозверненні.

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Відповідь Соловйову

Військовий 109 Донецької бригади територіальної оборони Фірсов розповів, що він народився в Авдіївці. Він наголосив, що зараз його рідне місто "стирає з лиця Землі" російська армія.

"Мені нікуди йти. Це моя Батьківщина. І ми у своїй країні. Це ви — окупанти, які прийшли в мій дім", — наголосив Фірсов.

Екснардеп зазначив, що його обов'язок захищати країну від ворога. За його словами, російські окупанти знищують все на своєму шляху.

Фірсов наголосив, що саме росіяни залишаються після себе лише згарища, прикриваючись "допомогою Донбасу".

"Правда за нами. Ми на своїй землі, тому ми переможемо", — додав він.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про український контрнаступ. За його словами, найголовніше те, що він продовжується.

Також ми писали, що заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що російські війська щосили намагаються зупинити контрнаступ Збройних сил України. При цьому для армії РФ епіцентром бойових дій залишається схід України.

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