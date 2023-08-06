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"Мне некуда идти": экс-нардеп и военный Фирсов ответил на претензию Соловьева

6 августа 2023 14:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Мне некуда идти": экс-нардеп и военный Фирсов ответил на претензию Соловьева
Экс-нардеп и военный Егор Фирсов. Фото: скриншот
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинский военнослужащий и бывший народный депутат Егор Фирсов мощно ответил российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, который обратился к бойцам ВСУ с претензией, что они "забыли на земле Донбасса".

Свой ответ Егор Фирсов записал в видеообращении.

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Ответ Соловьеву

Военный 109 Донецкой бригады территориальной обороны Фирсов рассказал, что он родился в Авдеевке. Он подчеркнул, что сейчас его родной город "стирает с лица Земли" российская армия.

"Мне некуда идти. Это моя Родина. И мы в своей стране. Это вы — оккупанты, которые пришли в мой дом", — подчеркнул Фирсов.

Экс-нардеп отметил, что его обязанность защищать страну от врага. По его словам, российские оккупанты уничтожают все на своем пути.

Фирсов подчеркнул, что именно россияне остаются после себя только пожарища, прикрываясь "помощью Донбассу".

"Правда за нами. Мы на своей земле, поэтому мы победим", — добавил он.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал об украинском контрнаступлении. По его словам, самое главное, что он продолжается.

Также мы писали, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что российские войска вовсю пытаются остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины. При этом для армии РФ эпицентром боевых действий остается восток Украины.

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