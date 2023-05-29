Мер Бєлгорода заявив, що задля спокою в регіоні потрібно захопити Харків

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 29 травня, російські ЗМІ опублікували відео, на якому губернатор Бєлгородської області сказав, що потрібно захопити Харків. На його думку, це найкращий спосіб створити спокій для регіону.

Про це інформують РосЗМІ.

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Російські ЗМІ повідомляють, що губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков в прямому ефірі сказав, як вирішити проблему обстрілів регіону. Він заявив, що треба приєднати Харківську область до РФ.

Російський військовий Ігор Стрєлков також прокоментував заяву політика. За його словами наразі захопити Харків — неможливо.

За словами Стрєлкова у березні 2022 року — це було можливо. Адже тоді Харків намагалися "взяти нальотом" силами, однак зараз і село типу Соледара так не взяти.

"Якби на початку літа минулого року піднатужилися і замість штурму трикутника "Сєвєродонецьк-Лисичанськ-Кременна" кинули б ударні сили на північ — теж могло вийти. А зараз для взяття Харкова та звільнення області потрібне угруповання щонайменше в пару сотень тисяч солдатів, яких взяти просто ніде. У поточних реаліях підкреслю. А ще їх треба озброїти, спорядити, забезпечити достатньою кількістю боєприпасів. І командирів поставити не тих, які успішно перегрупувалися у зазначеній області минулої осені, а на Білгородському напрямку командує саме горезвісний Лапін-регулювальник", — написав Ігор Стрєлков.

Нагадаємо, що під час операції під Бєлгородом було зібрано цінну інформацію для розвідки України. У Росії сили опору діють як у прикордонних селах, так і в столичному регіоні.

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що потрібно озброїти місцевих. Про це він сказав на тлі подій у Бєлгородській області.