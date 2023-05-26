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Після подій під Бєлгородом губернатор Курської області хоче роздати зброю місцевим

26 травня 2023 13:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Після подій під Бєлгородом губернатор Курської області хоче роздати зброю місцевим
Губернатор Курської області Роман Старовойт. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що потрібно озброїти місцевих. Про це він сказав на тлі подій у Бєлгородській області.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Старовойт вважає, що у разі проведення так званого "режиму контртерористичної операції" або введення воєнного стану, місцеві повинні мати право використовувати зброю. Наразі добровольці навчаються на полігонах під наглядом "вагнерівців", а також проходять курси використання зброї. 

"Таким чином, з нашого боку забезпечено всі умови для підготовки дружинників і створення місць зберігання зброї та потрібних боєприпасів. Необхідно ухвалення спільного політичного та законодавчого рішення щодо можливості озброєння наших бійців", — заявив Старовойт.

Губернатор Курської області додав, що він проти роздачі зброї всім охочим. За словами Старовойта, її повинні отримувати лише підготовлені люди. 

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на території регіону планується створення сім батальйонів територіальної оборони (ТрО). Таким чином чиновники РФ намагатимуться продемонструвати свою особисту участь в обороні російських прикордонних районів.

Також ми писали, що представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що ЗСУ не причетні до подій в Бєлгородській області. За його словами, конфлікти в РФ стають масштабнішими.

Додамо, 25 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу" знову зайшли на територію Бєлгородської області. Вони зняли відео на тлі поштового відділення в Глотово.

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