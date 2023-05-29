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Мэр Белгорода заявил, что ради покоя в регионе нужно захватить Харьков

29 мая 2023 11:27
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Мэр Белгорода заявил, что ради покоя в регионе нужно захватить Харьков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Фото: росСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 29 мая, российские СМИ опубликовали видео, где губернатор Белгородской области сказал, что нужно захватить Харьков. По его мнению, это самый лучший способ создать покой для региона.

Об этом информируют РосСМИ.

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Российские СМИ сообщают, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в прямом эфире сказал, как решить проблему обстрелов региона. Он заявил, что нужно присоединить Харьковскую область к РФ.

Российский военный Игорь Стрелков также прокомментировал заявление политика. По его словам, сейчас захватить Харьков — невозможно.

По словам Стрелкова в марте 2022 года это было возможно. Ведь тогда Харьков пытались "взять налетом" силами, однако сейчас и село типа Соледара так не взять.

"Если бы в начале лета прошлого года поднатужились и вместо штурма треугольника "Северодонецк-Лисичанск-Кременная" бросили бы ударные силы на север — тоже могло выйти. А сейчас для взятия Харькова и освобождения области нужна группировка по меньшей мере в пару сотен тысяч солдат, которых взять просто нигде. В текущих реалиях подчеркну. А еще их надо вооружить, снарядить, обеспечить достаточным количеством боеприпасов. И командиров поставить не тех, которые успешно перегруппировались в указанной области прошлой осенью, а на Белгородском направлении командует именно пресловутый Лапин-регулировщик", — написал Игорь Стрелков.

Напомним, что во время операции под Белгородом была собрана ценная информация для разведки Украины. В России силы сопротивления действуют как в приграничных деревнях, так и в столичном регионе.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что нужно вооружить местных жителей. Об этом он сказал на фоне событий в Белгородской области.

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