Мешканець Маріуполя показав свою квартиру після "хазяйнування" окупантів
Мешканець Маріуполя показав, який вигляд має його квартира після окупантів. Росіяни розграбували майже все.
Відео опублікувала Маріупольська міська рада.
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Деталі
Коли чоловік зайшов у свою квартиру, він був шокований. Вони виламали двері та майже все розграбували. Речі з квартири, які залишилися, викинули у під'їзд.
За словами маріупольця, у квартирі було завжди чисто. Після "хазяйнування" росіян всі речі лежать на підлозі. Окупанти зняли кухонні шафи й водяний помпу. Вони винесли з помешкання чоловіка холодильник, телевізор та навіть звичайні лампочки.
Речі його доньки, зокрема шкільні книги та зошити, були повністю зіпсованими. У кімнаті залишився лише стіл, який чоловік робив для дитини у 2006 році. Окупанти забрали із собою навіть розетки.
У ванній кімнаті росіяни не залишили нічого, окрім ванної. Вони розібрали абсолютно все. Чоловік показав, що загарбники вирішили вкрасти кришку від унітаза та клапан.
Маріуполець зазначив, що окупанти поводили себе як звірі.
Колабораційна влада міста вирішила повністю знести цей будинок.
Нагадаємо, російська "влада" у Маріуполі вирішила замість ремонту мосту через річку Кальчик насипати дамбу з будівельного сміття. Через це влітку в Азовському морі в районі Маріуполя очікується екологічна катастрофа.
Також ми писали, що заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, який сьогодні вигляд має драматичний театр у місті. 16 березня минулого року окупанти скинули надпотужну бомбу на нього.
Додамо, у тимчасово окупованому Маріуполі обсяг води, якою користуються нині в місті, зменшується, а якість її — жахлива.