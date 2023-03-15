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Житель Мариуполя показал свою квартиру после "хозяйничания" оккупантов

15 марта 2023 13:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Мариуполь
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Житель Мариуполя показал, как выглядит его квартира после оккупантов. Россияне разграбили почти все.

Видео опубликовал Мариупольский городской совет.

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Подробности

Когда мужчина вошел в свою квартиру, он был шокирован. Они выломали дверь и почти все разграбили. Вещи из квартиры, которые остались, выбросили в подъезд.

По словам мариупольца, в квартире всегда было чисто. После "хозяйничания" россиян все вещи лежат на полу. Оккупанты сняли кухонные шкафы и водяной насос. Они вынесли из дома мужчины холодильник, телевизор и даже обычные лампочки.

Вещи его дочери, в частности, школьные книги и тетради, были полностью испорчены. В комнате остался только стол, который мужчина делал для ребенка в 2006 году. Оккупанты забрали с собой даже розетки.

В ванной комнате россияне не оставили ничего, кроме ванной. Они разобрали все. Мужчина показал, что захватчики решили украсть крышку от унитаза и клапан.

Мариуполец отметил, что оккупанты вели себя как звери.

Коллаборационные власти города решили полностью снести этот дом.

Квартира в Мариуполе

Квартира в Мариуполе

Квартира в Мариуполе

Квартира в Мариуполе

Напомним, российские "власти" в Мариуполе решили вместо ремонта моста через реку Кальчик насыпать дамбу из строительного мусора. Поэтому летом в Азовском море в районе Мариуполя ожидается экологическая катастрофа.

Также мы писали, что заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко показал, как сегодня выглядит драматический театр в городе. 16 марта прошлого года оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на него.

Добавим, во временно оккупированном Мариуполе объем воды, которой пользуются сейчас в городе, уменьшается, а качество ее ужасное.

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