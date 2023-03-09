У Маріуполі зменшується резерв води: яка ситуація в місті

Російські окупанти займаються не відновленням критичної інфраструктури, а створенням "гарної картинки"

У тимчасово окупованому Маріуполі обсяг води, якою користуються нині місті, зменшується, а якість її — жахлива.

Про це розповів мер Маріуполя Вадим Бойченко під час брифінгу в Українському медіацентрі та Міська рада.

Що відомо

За словами Бойченка, російські окупанти займаються не відновленням критичної інфраструктури, а створенням "гарної картинки". Тоді, як є великі проблеми з водою. Її якість — низька, а обсяг — недостатній.

"Сьогодні воду беруть з резервного Старокримського водосховища. Обсяг цієї води дуже обмежений. Він розрахований на півмільйонне місто на шість місяців. Сьогодні в місті менше людей живуть, але вони користуються водою вже майже рік, її обсяг зменшується, а якість — жахлива. І це є великою проблемою, бо скоро прийде літо", — розповів мер.

Він наголосив, що відсутність води чи її низька якість можуть перерости в чергову кризу для жителів окупованого Маріуполя.

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти знесли черговий багатоповерховий будинок у Маріуполі Донецької області, знищуючи сліди своїх воєнних злочинів. Там залишалось понад 100 тіл загиблих.

Також на техніці окупантів у Маріуполі помітили нові позначки. Був помічений трикутник поверх літери Z.