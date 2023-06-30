Милли рассказал, готовы ли США передать Украине ATACMS и кассетные боеприпасы

Марк Милли. Фото: AFP

Руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Президент Джо Байден решает вопрос о поставках Украине оружия, к примеру дальнобойных ракетных систем ATACMS. Однако такое решение он еще не принял.

Об этом Марк Милли сообщил в ходе дискуссии в Национальном пресс-клубе, пишет "Европейская правда".

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Какие решения принимаются

"Мы это обсуждаем совместно с украинской стороной и союзниками в Европе, в частности, в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это постоянный процесс принятия решений. И, как уже говорил президент, обсуждаются все эти вещи. По состоянию на сегодняшний день решения нет", — отметил он.

Кассетные снаряды для Украины

Также Милли упомянул о передаче нашему государству кассетных снарядов или усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICM).

"Мы долгое время обсуждали вопросы DPICM, их просили украинцы, их предоставили несколько европейских стран. И россияне используют их сейчас. Насколько мне известно, решения еще нет", — подчеркнул генерал.

Мнение Милли о контрнаступлении ВСУ

Марк Милли отметил, что наступательные действия украинской армии продвигаются медленнее, чем прогнозировались в США. Однако "война на бумаге и настоящая война — разные вещи".

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили ситуацию на фронте и потребности вооружения украинского войска.