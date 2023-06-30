Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Милли рассказал, готовы ли США передать Украине ATACMS и кассетные боеприпасы arrow

Милли рассказал, готовы ли США передать Украине ATACMS и кассетные боеприпасы

30 июня 2023 23:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Милли рассказал, готовы ли США передать Украине ATACMS и кассетные боеприпасы
Марк Милли. Фото: AFP
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Президент Джо Байден решает вопрос о поставках Украине оружия, к примеру дальнобойных ракетных систем ATACMS. Однако такое решение он еще не принял.

Об этом Марк Милли сообщил в ходе дискуссии в Национальном пресс-клубе, пишет "Европейская правда".

Читайте также:

Какие решения принимаются

"Мы это обсуждаем совместно с украинской стороной и союзниками в Европе, в частности, в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это постоянный процесс принятия решений. И, как уже говорил президент, обсуждаются все эти вещи. По состоянию на сегодняшний день решения нет", — отметил он.

Кассетные снаряды для Украины

Также Милли упомянул о передаче нашему государству кассетных снарядов или усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICM).

"Мы долгое время обсуждали вопросы DPICM, их просили украинцы, их предоставили несколько европейских стран. И россияне используют их сейчас. Насколько мне известно, решения еще нет", — подчеркнул генерал.

Мнение Милли о контрнаступлении ВСУ

Марк Милли отметил, что наступательные действия украинской армии продвигаются медленнее, чем прогнозировались в США. Однако "война на бумаге и настоящая война — разные вещи".

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили ситуацию на фронте и потребности вооружения украинского войска.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз