Милли рассказал, готовы ли США передать Украине ATACMS и кассетные боеприпасы
Руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что Президент Джо Байден решает вопрос о поставках Украине оружия, к примеру дальнобойных ракетных систем ATACMS. Однако такое решение он еще не принял.
Об этом Марк Милли сообщил в ходе дискуссии в Национальном пресс-клубе, пишет "Европейская правда".
Какие решения принимаются
"Мы это обсуждаем совместно с украинской стороной и союзниками в Европе, в частности, в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины. Это постоянный процесс принятия решений. И, как уже говорил президент, обсуждаются все эти вещи. По состоянию на сегодняшний день решения нет", — отметил он.
Кассетные снаряды для Украины
Также Милли упомянул о передаче нашему государству кассетных снарядов или усовершенствованных обычных боеприпасов двойного назначения (DPICM).
"Мы долгое время обсуждали вопросы DPICM, их просили украинцы, их предоставили несколько европейских стран. И россияне используют их сейчас. Насколько мне известно, решения еще нет", — подчеркнул генерал.
Мнение Милли о контрнаступлении ВСУ
Марк Милли отметил, что наступательные действия украинской армии продвигаются медленнее, чем прогнозировались в США. Однако "война на бумаге и настоящая война — разные вещи".
Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Они обсудили ситуацию на фронте и потребности вооружения украинского войска.