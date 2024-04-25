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Міністр оборони Данії оголосив про збільшення військової допомоги України на 600 млн євро

25 квітня 2024 22:18
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Ілля Рябінін
редактор
Міністр оборони Данії оголосив про збільшення військової допомоги України на 600 млн євро
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен. Фото ілюстративне: Укрінформ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Міністерстві оборони Данії у четвер, 25 квітня, оголосили домовленість зі збільшення фінансування механізму довгострокової військової підтримки України. Цьогоріч військова допомога Києву від Копенгагена зросте ще на 590 мільйонів євро.

Про це заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

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Як повідомляється, про збільшення Українського фонду уряд та політсили Данії домовились з огляду на те, що більшість виділених коштів у 2024 році вже була використана, тоді як "є потреба у наступній значній військовій підтримці України цього року".

"Дуже важливо показати українцям, що ми підтримуємо їх у нинішній серйозній ситуації", — сказав Поульсен.

Додаткове фінансування піде насамперед для прямої військової підтримки України озброєнням, іншим військовим обладнанням та навчальними програмами. Також будуть замовлені деякі партії зброї у виробників та фінансуватимуться ініціативи інших країн.

Допомога Україні від Данії — останні новини

Нагадаємо, раніше Данія заявила про надання Україні 420 млн євро фінансової допомоги на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Також посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен заявив, що прибуття перших винищувачів F-16 до України варто очікувати вже цього літа.

Водночас уряд королівства оголошував про виділення 28,5 мільйонів євро на закупівлю озброєння та військової техніки для Збройних сил України в українських виробників. 

ЗСУ
Данія
військова допомога
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