Министр обороны Дании объявил об увеличении военной помощи Украины на 600 млн. евро

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Фото иллюстративное: Укринформ

В Министерстве обороны Дании в четверг, 25 апреля, была объявлена договоренность по увеличению финансирования механизма долгосрочной военной поддержки Украин . В этом году военная помощь Киеву от Копенгагена вырастет еще на 590 миллионов евро.

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

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Как сообщается, об увеличении Украинского фонда правительство и политсилы Дании договорились, учитывая, что большинство выделенных средств в 2024 году уже было использовано, тогда как "есть потребность в последующей значительной военной поддержке Украины в этом году".

"Очень важно показать украинцам, что мы поддерживаем их в нынешней серьезной ситуации", — сказал Поульсен.

Дополнительное финансирование пойдет, прежде всего, для прямой военной поддержки Украины вооружением, другим военным оборудованием и учебными программами. Также будут заказаны некоторые партии оружия у производителей и будут финансироваться инициативы других стран.

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Напомним, ранее Дания заявила о предоставлении Украине 420 млн. евро финансовой помощи на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Также посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заявил, что прибытие первых истребителей F-16 в Украину следует ожидать уже этим летом.

В то же время правительство королевства объявляло о выделении 28,5 миллиона евро на закупку вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины у украинских производителей.