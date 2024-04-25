Министр обороны Дании объявил об увеличении военной помощи Украины на 600 млн. евро
В Министерстве обороны Дании в четверг, 25 апреля, была объявлена договоренность по увеличению финансирования механизма долгосрочной военной поддержки Украин . В этом году военная помощь Киеву от Копенгагена вырастет еще на 590 миллионов евро.
Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Дания увеличит военную помощь Украине
Как сообщается, об увеличении Украинского фонда правительство и политсилы Дании договорились, учитывая, что большинство выделенных средств в 2024 году уже было использовано, тогда как "есть потребность в последующей значительной военной поддержке Украины в этом году".
"Очень важно показать украинцам, что мы поддерживаем их в нынешней серьезной ситуации", — сказал Поульсен.
Дополнительное финансирование пойдет, прежде всего, для прямой военной поддержки Украины вооружением, другим военным оборудованием и учебными программами. Также будут заказаны некоторые партии оружия у производителей и будут финансироваться инициативы других стран.
Помощь Украине от Дании — последние новости
Напомним, ранее Дания заявила о предоставлении Украине 420 млн. евро финансовой помощи на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.
Также посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен заявил, что прибытие первых истребителей F-16 в Украину следует ожидать уже этим летом.
В то же время правительство королевства объявляло о выделении 28,5 миллиона евро на закупку вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины у украинских производителей.
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