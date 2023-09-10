Міноборони РФ поскаржилося на атаку безпілотників на Крим

Речник Міноборони РФ Конашенков Ігор. Фото: росЗМІ

У Міноборони РФ поскаржилися на нічну атаку безпілотників на тимчасово окупований Крим. Там заявили про збиття нібито восьми БПЛА літакового типу.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

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Відтак, Міноборони РФ традиційно звинуватило у нічній атаці Україну.

"Вночі 10 вересня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — йдеться у повідомленні.

За словами росіян, нібито всі вісім дронів збили сили ППО.

Повідомлення Міноборони РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, увечері, 9 вересня, окупаційна влада Криму заявила про "збиття" трьох "ворожих" безпілотників на заході півострова. Своєю чергою місцеві жителі зафіксували густий дим після чергової атаки дронами.

Додамо, що Британія радить офіційному Києву при звільненні Криму використати більш тонку, невійськову, стратегію. Зокрема, такої думки дотримується голова оборонного комітету британського парламенту Тобіас Еллвуд.