Минобороны РФ пожаловалось на атаку беспилотников на Крым
В Минобороны РФ пожаловались на ночную атаку беспилотников на временно оккупированный Крым. Там заявили о сбитии якобы восьми БПЛА самолетного типа.
Об этом сообщает Минобороны РФ.
Что говорят россияне о ночной атаке БПЛА на Крым
Следовательно, Минобороны РФ традиционно обвинило в ночной атаке Украину.
"Ночью 10 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
По словам россиян, якобы все восемь дронов сбили силы ПВО.
Напомним, вечером, 9 сентября, оккупационные власти Крыма заявили об "сбитии" трех "вражеских" беспилотников на западе полуострова. В свою очередь местные жители зафиксировали густой дым после очередной атаки дронами.
Добавим, что Британия советует официальному Киеву при освобождении Крыма использовать более тонкую, невоенную, стратегию. В частности, такое мнение придерживается глава оборонного комитета британского парламента Тобиас Эллвуд.