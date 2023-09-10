Минобороны РФ пожаловалось на атаку беспилотников на Крым

Спикер Минобороны РФ Конашенков Игорь. Фото: росСМИ

В Минобороны РФ пожаловались на ночную атаку беспилотников на временно оккупированный Крым. Там заявили о сбитии якобы восьми БПЛА самолетного типа.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Следовательно, Минобороны РФ традиционно обвинило в ночной атаке Украину.

"Ночью 10 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По словам россиян, якобы все восемь дронов сбили силы ПВО.

Уведомления Минобороны РФ. Фото: скриншот

Напомним, вечером, 9 сентября, оккупационные власти Крыма заявили об "сбитии" трех "вражеских" беспилотников на западе полуострова. В свою очередь местные жители зафиксировали густой дым после очередной атаки дронами.

Добавим, что Британия советует официальному Киеву при освобождении Крыма использовать более тонкую, невоенную, стратегию. В частности, такое мнение придерживается глава оборонного комитета британского парламента Тобиас Эллвуд.