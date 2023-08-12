Міноборони РФ прокоментувало вибухи на Кримському мосту

Димова завіса над Кримським мостом. Фото: Скриншот

В Міністерстві оборони РФ намагаються запевнити, що ніякої загрози Кримському мосту немає. Загарбники заявили, що усі українські ракети було збито.

Про це повідомило Міноборони країни-агресорки.

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"12 серпня близько 13 години за московським часом київським режимом була зроблена спроба нанесення терористичного удару по Кримському мосту зенітною керованою ракетою С-200, переробленою в ударний варіант", — говориться у повідомленні.

Загарбники запевняють, що їхніми засобами ППО українська ракета була своєчасно виявлена ​​і збита.

Також окупанти намагаються переконати своїх громадян, що ніяких руйнувань завдано не було. Потерпілих також, нібито, нема.

Нагадуємо, у суботу, 12 серпня, на Кримському мосту пролунали вибухи. На місці відразу здійнявся густий чорний дим.

Раніше ми розповідали, що російські ЗМІ повідомляли, що на відстані 30 миль від Керченської протоки морський дрон врізався в танкер. Загалом поблизу окупованого Криму повідомлялося про три вибухи. Вони сталися близько опівночі 5 серпня.