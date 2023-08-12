Минобороны РФ прокомментировало взрывы на Крымском мосту

Дымовая завеса над Крымским мостом. Фото: Скриншот

В Министерстве обороны РФ пытаются заверить, что никакой угрозы Крымскому мосту нет. Захватчики заявили, что все украинские ракеты были сбиты.

Об этом сообщило Минобороны страны-агрессора.

Читайте также:

Попадание в Крымский мост

"12 августа около 13 часов по московскому времени киевским режимом была сделана попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переработанной в ударный вариант", — говорится в сообщении.

Захватчики уверяют, что их средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита.

Также оккупанты пытаются убедить своих граждан, что никаких разрушений не было. Пострадавших тоже, вроде бы, нет.

Напомним, в субботу, 12 августа, на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу поднялся густой черный дым.

Ранее мы рассказывали, что российские СМИ сообщали, что в 30 милях от Керченского пролива морской дрон врезался в танкер. В целом вблизи оккупированного Крыма сообщалось о трех взрывах. Они произошли около полуночи 5 августа.