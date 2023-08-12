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Минобороны РФ прокомментировало взрывы на Крымском мосту

12 августа 2023 14:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Минобороны РФ прокомментировало взрывы на Крымском мосту
Дымовая завеса над Крымским мостом. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Министерстве обороны РФ пытаются заверить, что никакой угрозы Крымскому мосту нет. Захватчики заявили, что все украинские ракеты были сбиты.

Об этом сообщило Минобороны страны-агрессора.

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"12 августа около 13 часов по московскому времени киевским режимом была сделана попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переработанной в ударный вариант", — говорится в сообщении.

Захватчики уверяют, что их средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита.

Также оккупанты пытаются убедить своих граждан, что никаких разрушений не было. Пострадавших тоже, вроде бы, нет.

Напомним, в субботу, 12 августа, на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу поднялся густой черный дым.

Ранее мы рассказывали, что российские СМИ сообщали, что в 30 милях от Керченского пролива морской дрон врезался в танкер. В целом вблизи оккупированного Крыма сообщалось о трех взрывах. Они произошли около полуночи 5 августа.

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