Міноборони РФ запевняє, що Герасимов особисто зупинив контрнаступ ЗСУ на півдні Донеччини

Очільник окупаційних військ РФ в Україні Валерій Герасимов. Фото: росЗМІ

Російське військове відомство заявило, що Збройні сили України нібито розпочали контрнаступ в районі південної частини Донецької області. Але окупанти, як заявили у міноборони РФ, під особистим командуванням Валерія Герасимова зупинили цей наступ.

Про це заявив офіційний представник міністерства оборони Російської Федерації, генерал-лейтенант Ігор Конашенков.

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Російська сторона заявила, що 4 червня Сили оборони України почали повномасштабний контрнаступ на південнодонецькому напрямку.

За словами росіян, ЗСУ виклористали шість механізованих та два танкові батальйони.

Героїчний Герасимов

Конашенков, звісно ж, запевнив, що жодних успіхів контрнаступ Збройних сил України не мав.

Російські війська, мовляв, успішно відбили усі наступальні спроби української армії.

А обороною буцімто керував особисто командувач окупаційним контингентом, очільник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов який "перебував на одному із передових пунктів управління на цьому напрямку".

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна вже готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ. Влада вірить, що це змінить динаміку війни.

Також ми писали, що у Британії позитивно налаштовані щодо майбутнього контрнаступу українських військ. Там твердять, що Україна зможе успішно повернути Крим.

Додамо, нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що незабаром настане той час, коли Україна перейде до активних наступальних дій.