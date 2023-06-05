Минобороны РФ уверяет, что Герасимов лично остановил контрнаступление ВСУ на юге Донбасса
Российское военное ведомство заявило, что Вооруженные силы Украины якобы приступили к контрнаступлению в районе южной части Донецкой области. Но оккупанты, как заявили в минобороны РФ, под личным командованием Валерия Герасимова остановили это наступление.
Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Россияне увидели начало контрнаступления ВСУ
Российская сторона заявила, что 4 июня Силы обороны Украины начали полномасштабное контрнаступление на южнодонецком направлении.
По словам россиян, ВСУ использовали шесть механизированных и два танковых батальона.
Героический Герасимов
Конашенков, конечно, заверил, что никаких успехов контрнаступление Вооруженных сил Украины не имело.
Российские войска, мол, успешно отразили все наступательные попытки украинской армии.
А обороной якобы руководил лично командующий оккупационным контингентом, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который "находился на одном из передовых пунктов управления в этом направлении".
Напомним, Зеленский заявил, что Украина уже готова начать долгожданное контрнаступление. Власти верят, что это изменит динамику войны.
Также мы писали, что в Британии положительно настроены по поводу предстоящего контрнаступления украинских войск. Там утверждают, что Украина сможет успешно вернуть Крым.
Добавим, недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что в скором времени наступит то время, когда Украина перейдет к активным наступательным действиям.