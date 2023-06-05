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Минобороны РФ уверяет, что Герасимов лично остановил контрнаступление ВСУ на юге Донбасса

5 июня 2023 09:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Минобороны РФ уверяет, что Герасимов лично остановил контрнаступление ВСУ на юге Донбасса
Глава оккупационных войск РФ в Украине Валерий Герасимов. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российское военное ведомство заявило, что Вооруженные силы Украины якобы приступили к контрнаступлению в районе южной части Донецкой области. Но оккупанты, как заявили в минобороны РФ, под личным командованием Валерия Герасимова остановили это наступление.

Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Российской Федерации, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Российская сторона заявила, что 4 июня Силы обороны Украины начали полномасштабное контрнаступление на южнодонецком направлении.

По словам россиян, ВСУ использовали шесть механизированных и два танковых батальона.

Героический Герасимов

Конашенков, конечно, заверил, что никаких успехов контрнаступление Вооруженных сил Украины не имело.

Российские войска, мол, успешно отразили все наступательные попытки украинской армии.

А обороной якобы руководил лично командующий оккупационным контингентом, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который "находился на одном из передовых пунктов управления в этом направлении".

Напомним, Зеленский заявил, что Украина уже готова начать долгожданное контрнаступление. Власти верят, что это изменит динамику войны.

Также мы писали, что в Британии положительно настроены по поводу предстоящего контрнаступления украинских войск. Там утверждают, что Украина сможет успешно вернуть Крым.

Добавим, недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что в скором времени наступит то время, когда Украина перейдет к активным наступательным действиям.

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