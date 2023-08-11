Технологічна мобілізація — Мінцифри пропонує створити новий рід військ

Український військовий запускає FPV-дрон. Фото: Дмитро Ларін/УП

В ході російсько-української війни найбільшу ефективність на полі бою продемонстрували безпілотники, обігнавши навіть артилерію. Саме тому Україна потребує технологічної мобілізації та створення нового роду військ. Також задля технологічного підсилення фронту в країні можуть з'явитися "Армія радіоелектронної боротьби" та "Армія роботів".

Детальніше про це розповів віцепрем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час свого виступу на технологічній конференції iForum.

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У зв'язку з тим, що оператори безпілотних літальних апаратів продемонстрували дуже високу ефективність й успішно виконують поставлені їм бойові завдання Михайло Федоров запропонував виділити їх окремий рід військ.

За його словами, в ході війни оператори безпілотників показали навіть кращі результати ніж артилеристи.

"БПЛА мають бути окремим видом військ, сьогодні вони ефективніші за артилерію", — розповів Федоров.

На його думку, це пов'язано з тим, що дрони можна використовувати набагато таргетованіше (направляти на конкретну ціль) і більше масштабувати цей досвід.

Михайло Федоров на конференції iForum. Фото: google.com

Виробництво дронів та технологічна мобілізація

Віцепрем'єр-міністр зробив акцент на тому, що лише за рік після початку повномасштабного вторгнення рф дрони для ЗСУ можуть продавати 40 компаній. Політик запевняє, що до кінця 2023 року можлива цифра 60.

"На сьогодні ми нараховуємо 200 компаній, які виробляють БПЛА, щотижня з’являються нові", — пояснив міністр.

Федоров підкреслив, що Україні необхідна нова мобілізація. Він закликав IT-галузь мобілізуватися, щоб долучитися до створення дронів:

"Нам потрібна технологічна мобілізація. Мобілізувати весь технологічний потенціал на користь Сил оборони. Серед багатьох відомих айтівців є ті, які розгорнули неймовірні конвеєри виробництва і виробляють тисячі БПЛА щомісяця".

Створення "Армії РЕБу" та "Армії роботів" задля технологічного підсилення фронту

Після успішної реалізації проєкту "Армія дронів" Міністерство цифрової трансформації налаштовано створити ще два проєкти: "Армія радіоелектронної боротьби" та "Армія роботів".

"У межах проєкту "Армія дронів" ми вбили всю бюрократію для бізнесу, збільшили маржинальність до 25%, спростили всі процедури для введення в експлуатацію. Деякі українські компанії збільшили виробництво БпЛА в сотні разів", — каже Федоров.

Проте очільник Мінцифри підкреслює, щоб перемогти у цій війні, необхідно продовжувати розвиватися у цьому напрямку та робити більше

"Завдання далі — масштабувати досвід у сфері БпЛА на інші напрями військових інновацій. Запустити "Армію РЕБу" та "Армію роботів". Наша команда готова співпрацювати з кожним, хто зможе допомогти технологічному підсиленню фронту", — наголосив міністр.

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