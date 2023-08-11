Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Мінцифри пропонує створити новий рід військ та "Армію роботів": про що йдеться arrow

Мінцифри пропонує створити новий рід військ та "Армію роботів": про що йдеться

11 серпня 2023 14:43
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор
Технологічна мобілізація — Мінцифри пропонує створити новий рід військ
Український військовий запускає FPV-дрон. Фото: Дмитро Ларін/УП
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семен Дрозд
Семен Дрозд
Редактор

В ході російсько-української війни найбільшу ефективність на полі бою продемонстрували безпілотники, обігнавши навіть артилерію. Саме тому Україна потребує технологічної мобілізації та створення нового роду військ. Також задля технологічного підсилення фронту в країні можуть з'явитися "Армія радіоелектронної боротьби" та "Армія роботів". 

Детальніше про це розповів віцепрем'єр-міністр України, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час свого виступу на технологічній конференції iForum.

Читайте також:

Новий рід військ в Україні — що пропонує Мінцифри

У зв'язку з тим, що оператори безпілотних літальних апаратів продемонстрували дуже високу ефективність й успішно виконують поставлені їм бойові завдання Михайло Федоров запропонував виділити їх окремий рід військ.

За його словами, в ході війни оператори безпілотників показали навіть кращі результати ніж артилеристи. 

"БПЛА мають бути окремим видом військ, сьогодні вони ефективніші за артилерію", — розповів Федоров.

На його думку, це пов'язано з тим, що дрони можна використовувати набагато таргетованіше (направляти на конкретну ціль) і більше масштабувати цей досвід.

 

Новий рід військ в Україні — що пропонує Мінцифри
Михайло Федоров на конференції iForum. Фото: google.com

Виробництво дронів та технологічна мобілізація

Віцепрем'єр-міністр зробив акцент на тому, що лише за рік після початку повномасштабного вторгнення рф дрони для ЗСУ можуть продавати 40 компаній. Політик запевняє, що до кінця 2023 року можлива цифра 60. 

"На сьогодні ми нараховуємо 200 компаній, які виробляють БПЛА, щотижня з’являються нові", — пояснив міністр.

Федоров підкреслив, що Україні необхідна нова мобілізація. Він закликав IT-галузь мобілізуватися, щоб долучитися до створення дронів: 

"Нам потрібна технологічна мобілізація. Мобілізувати весь технологічний потенціал на користь Сил оборони. Серед багатьох відомих айтівців є ті, які розгорнули неймовірні конвеєри виробництва і виробляють тисячі БПЛА щомісяця".

Створення "Армії РЕБу" та "Армії роботів" задля технологічного підсилення фронту

Після успішної реалізації проєкту "Армія дронів" Міністерство цифрової трансформації налаштовано створити ще два проєкти: "Армія радіоелектронної боротьби" та "Армія роботів".

"У межах проєкту "Армія дронів" ми вбили всю бюрократію для бізнесу, збільшили маржинальність до 25%, спростили всі процедури для введення в експлуатацію. Деякі українські компанії збільшили виробництво БпЛА в сотні разів", — каже Федоров.

Проте очільник Мінцифри підкреслює, щоб перемогти у цій війні, необхідно продовжувати розвиватися у цьому напрямку та робити більше 

"Завдання далі — масштабувати досвід у сфері БпЛА на інші напрями військових інновацій. Запустити "Армію РЕБу" та "Армію роботів". Наша команда готова співпрацювати з кожним, хто зможе допомогти технологічному підсиленню фронту", — наголосив міністр.

Раніше ми повідомляли, що українська компанія Ukrspecsystems представила модернізований безпілотник Shark. Розробники збільшили радіус його зв’язку на 20 кілометрів.

Нагадаємо, ми писали, що українська армія отримала новий безпілотник, розроблений з ініціативи відомого вітчизняного тенісиста Сергія Стаховського. 

Також секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов розповів, чому дрони українського виробництва стануть найкращими в світі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз