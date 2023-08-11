Технологическая мобилизация — Минцифры предлагает создать новый род войск

Украинский военный запускает FPV-дрон. Фото: Дмитрий Ларин/УП

В ходе российско-украинской войны наибольшую эффективность на поле боя продемонстрировали беспилотники, обогнав даже артиллерию. Именно поэтому Украина нуждается в технологической мобилизации и создании нового рода войск. Также для технологического усиления фронта в стране могут появиться "Армия радиоэлектронной борьбы" и "Армия роботов".

Детальнее об этом рассказал вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время своего выступления на технологической конференции iForum.

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В связи с тем, что операторы беспилотных летательных аппаратов продемонстрировали очень высокую эффективность и успешно выполняют поставленные им боевые задачи Михаил Федоров предложил выделить отдельный род войск.

По его словам, в ходе войны операторы беспилотников показали даже лучшие результаты, чем артиллеристы.

"БПЛА должны быть отдельным видом войск, сегодня они эффективнее артиллерии", — рассказал Федоров.

По его мнению, это связано с тем, что дроны можно использовать гораздо более таргетированно (направлять на конкретную цель) и больше масштабировать этот опыт.

Михаил Фёдоров на конференции iForum. Фото: google.com

Производство дронов и технологическая мобилизация

Вице-премьер-министр сделал акцент на том, что только через год после начала полномасштабного вторжения россии дроны для ВСУ могут продавать 40 компаний. Политик уверяет, что до конца 2023 возможна цифра 60.

"На сегодня мы насчитываем 200 компаний, производящих БПЛА, еженедельно появляются новые", — пояснил министр.

Федоров подчеркнул, что Украине необходима новая мобилизация. Он призвал IT-отрасль мобилизоваться, чтобы присоединиться к созданию дронов:

"Нам нужна технологическая мобилизация. Мобилизовать весь технологический потенциал в пользу Сил обороны. Среди многих известных айтишников есть те, которые развернули невероятные конвейеры производства и производят тысячи БПЛА ежемесячно".

Создание "Армии РЭБа" и "Армии роботов" для технологического усиления фронта

После успешной реализации проекта "Армия дронов" Министерство цифровой трансформации настроено создать еще два проекта: "Армия радиоэлектронной борьбы" и "Армия роботов".

"В рамках проекта "Армия дронов" мы убили всю бюрократию для бизнеса, увеличили маржинальность до 25%, упростили все процедуры для ввода в эксплуатацию. Некоторые украинские компании увеличили производство БПЛА в сотни раз", — говорит Федоров.

Однако глава Минцифры подчеркивает, чтобы победить в этой войне, необходимо продолжать развиваться в этом направлении и делать больше.

"Задача дальше — масштабировать опыт в сфере БпЛА на другие направления военных инноваций. Запустить "Армию РЭБа" и "Армию роботов". Наша команда готова сотрудничать с каждым, кто сможет помочь технологическому усилению фронта", — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что украинская компания Ukrspecsystems представила модернизированный беспилотник Shark. Разработчики увеличили радиус связи на 20 километров.

Напомним, мы писали, что украинская армия получила новый беспилотник, разработанный по инициативе известного отечественного теннисиста Сергея Стаховского.

Также секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, почему дроны украинского производства станут лучшими в мире.