Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Мінус "Тюльпан" і "Піон": у мережі показали, як ССО ЗСУ знищили ворожу техніку РФ arrow

Мінус "Тюльпан" і "Піон": у мережі показали, як ССО ЗСУ знищили ворожу техніку РФ

21 серпня 2023 09:32
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Мінус "Тюльпан" і "Піон": у мережі показали, як ССО ЗСУ знищили ворожу техніку РФ
Момент знищення ворожої техніки. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Українські військові 3-го полку Сил спецоперацій ЗСУ виявили та успішно знищили важку артилерію окупантів. Це сталося на Бахмутському напрямку. 

Відповідне відео зі знищенням техніки оприлюднили Сили Спеціальних Операцій ЗСУ. 

Читайте також:

Знищення російської техніки

Відомо, що під час розвідки місцевості оператори групи спеціального призначення ССО виявили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" 240-мм калібру та самохідну гармату 2С7 "Піон" калібром 203 мм. Повідомляється, що дана техніка працювала по позиціях Сил оборони. 

Відтак, оператори передали координати виявлених цілей артилерії ЗСУ, які своєю чергою  скорегували по ній вогонь.

За даними розвідки, внаслідок артилерійського удару російську техніку було знищено, а ворог поніс великі втрати вбитими та пораненими. Це можна помітити, зокрема, на оприлюдненому відео. 

Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили понад 400 російських окупантів. Окрім цього, ворог втратив важливу техніку, серед якої танки, артилерійські системи та БпЛА. 

Додамо, у мережі показали вражаюче відео, як українські розвідники знищили російський РЕБ "Поле-21". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз