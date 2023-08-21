Мінус "Тюльпан" і "Піон": у мережі показали, як ССО ЗСУ знищили ворожу техніку РФ

Момент знищення ворожої техніки. Фото: скриншот

Українські військові 3-го полку Сил спецоперацій ЗСУ виявили та успішно знищили важку артилерію окупантів. Це сталося на Бахмутському напрямку.

Відповідне відео зі знищенням техніки оприлюднили Сили Спеціальних Операцій ЗСУ.

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Знищення російської техніки

Відомо, що під час розвідки місцевості оператори групи спеціального призначення ССО виявили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" 240-мм калібру та самохідну гармату 2С7 "Піон" калібром 203 мм. Повідомляється, що дана техніка працювала по позиціях Сил оборони.

Відтак, оператори передали координати виявлених цілей артилерії ЗСУ, які своєю чергою скорегували по ній вогонь.

За даними розвідки, внаслідок артилерійського удару російську техніку було знищено, а ворог поніс великі втрати вбитими та пораненими. Це можна помітити, зокрема, на оприлюдненому відео.

Нагадаємо, за минулу добу українські військові знищили понад 400 російських окупантів. Окрім цього, ворог втратив важливу техніку, серед якої танки, артилерійські системи та БпЛА.

Додамо, у мережі показали вражаюче відео, як українські розвідники знищили російський РЕБ "Поле-21".