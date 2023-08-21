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Втрати армії РФ на 21 серпня: оновлена статистика Генштабу ЗСУ

21 серпня 2023 09:17
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Козюк Тетяна
редактор
Втрати армії РФ на 21 серпня: оновлена статистика Генштабу ЗСУ
Російські військові. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Протягом минулої доби українські військові знищили понад 400 російських окупантів. Окрім цього, ворог втратив важливу техніку, серед якої танки, артилерійські системи та БпЛА. 

Про це повідомляє Генштаб.

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Відтак, за минулу добу окупанти залишилися без 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, п'яти безпілотників, 12 одиниць автомобільної техніки та чотирьох одиниць спеціальної техніки.

До того ж армія РФ втратила близько 460 своїх військових.

Втрати окупантів за час війни

  • особового складу — близько 257930 (+460) осіб ліквідовано;
  • танків — 4358 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин — 8449 (+14) од.;
  • артилерійських систем — 5264 (+19) од.;
  • РСЗВ — 719 (+2) од.;
  • засобів ППО — 489 (+0) од.;
  • літаків — 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 316 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 4309 (+5) од.;
  • крилатих ракет — 1 406 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7692 (+12) од.;
  • спеціальної техніки — 794 (+4) од.
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Втрати армії РФ на 21 серпня. Фото: Генштаб

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, чому в російських окупантів не закінчуються ракети. За її словами, ворог продовжує їх виробляти. Вона стверджує, найкращий механізм припинення виготовлення ракет в РФ — посилення санкцій.

Також ми писали, що Сили оборони ведуть успішні наступальні дії і завдають точних ударів по противнику, що своєю чергою нервує та деморалізує росіян. Зокрема, у російському інфопросторі були розлючені ударом ЗСУ по Керченському мосту і закликали атакувати українців у відповідь. 

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