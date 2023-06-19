Минус вражеский вертолет и 10 беспилотников: Генштаб об успехах ВСУ
За день авиация сил обороны нанесла 10 ударов по оккупантам и поразила один ЗРК. Кроме того, ВСУ ликвидировали вражеский вертолет Ка-52, три "шахеда" и семь разведывательных БпЛА.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Удары ВСУ по россиянам
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 2 склада боеприпасов", — говорится в сообщении.
Больше об успехах ВСУ на фронте
Напомним, что с начала суток силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта. В частности, уничтожают вражескую военную технику и наносят удары по личному составу противника.
Также мы писали, что Силы обороны Украины продолжают вести локальные контрнаступательные действия на Востоке Украины. В частности, есть успехи на Авдеевском направлении.
Добавим, что Силы обороны продолжают вести успешные контрнаступательные действия. В частности, в Запорожской области ВСУ удалось взять под контроль еще один населенный пункт.