Минус вражеский вертолет и 10 беспилотников: Генштаб об успехах ВСУ

Украинские защитники стреляют из танка. Фото: Сухопутные войска ВСУ

За день авиация сил обороны нанесла 10 ударов по оккупантам и поразила один ЗРК. Кроме того, ВСУ ликвидировали вражеский вертолет Ка-52, три "шахеда" и семь разведывательных БпЛА.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 4 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника и 2 склада боеприпасов", — говорится в сообщении.

Источник: Генштаб ВСУ

Украинские бойцы на боевом задании. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные стреляют из танка. Фото: Генштаб ВСУ

Украинский защитник целится во враждебную цель. Фото: Генштаб ВСУ

Больше об успехах ВСУ на фронте

Напомним, что с начала суток силы обороны Украины успешно работают на всех участках фронта. В частности, уничтожают вражескую военную технику и наносят удары по личному составу противника.

Также мы писали, что Силы обороны Украины продолжают вести локальные контрнаступательные действия на Востоке Украины. В частности, есть успехи на Авдеевском направлении.

Добавим, что Силы обороны продолжают вести успешные контрнаступательные действия. В частности, в Запорожской области ВСУ удалось взять под контроль еще один населенный пункт.