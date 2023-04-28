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"Мишени террористов — мирные люди": Зеленский отреагировал на ночную атаку по Украине

28 апреля 2023 09:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
"Мишени террористов — мирные люди": Зеленский отреагировал на ночную атаку по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 28 апреля враг снова атаковал Украину ракетами и БпЛА. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку противника и обнародовал фото с последствиями разрушений.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

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"Этой ночью враг снова атаковал Украину ракетами и БпЛА. Мишени террористов — мирные люди и объекты", — сказал Президент.

Он рассказал, что в результате ракетного удара по Умани повреждено около десяти многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок.

В Днепре обстрел террористов унес жизни ребенка. Владимир Зеленский выразил соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких из-за российского террора.

  • Последствия атаки на Украину ночью 28 апреля. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram
  • Последствия атаки на Украину ночью 28 апреля. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram
  • Последствия атаки на Украину ночью 28 апреля. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram
  • Последствия атаки на Украину ночью 28 апреля. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram
  • Последствия атаки на Украину ночью 28 апреля. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram
  • Последствия атаки на Украину ночью 28 апреля. Фото: Владимир Зеленский/ Telegram
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Он также поблагодарил наши Воздушные силы, наших зенитчиков и всех, кто помогает преодолевать последствия вражеских атак, всех, кто защищает наших людей.

"Этот российский террор должен получить справедливый ответ от Украины и мира. И получит. Каждая такая атака, каждое зло против нашей страны и людей приближает государство-террориста только к провалу и наказанию, а не наоборот, как они думают. Мы не забудем никакого преступления, не дадим ни одному оккупанту избежать ответственности", — подчеркнул глава государства.

Напомним, в ночь с 27 на 28 апреля во всех регионах Украины звучала сирена воздушной тревоги. Несколько украинских городов оказались под ударом российских ракет, погибли мирные жители.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о деталях массового ракетного удара. По его словам, российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря.

Всего было уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555.

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