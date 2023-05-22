Місія ЄС повідомила, скільки українських військових вже пройшли навчання

Начальник штабу Командування спеціальної підготовки Місії ЄС з надання військової допомоги полковник Гайко Діль. Фото: Bundeswehr

Місія Європейського Союзу з надання військової допомоги навчає українських військових у Німеччині та Польщі. Загалом підготовку пройшли вже майже 3500 військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба Збройних сил Федеративної Республіки Німеччини.

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Начальник штабу Командування спеціальної підготовки Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні полковник Гайко Діль відповідає за навчання військовослужбовців у Німеччині від імені Місії ЄС.

"Із нашими партнерами ми пропонуємо дуже широкий спектр навчання", — розповів Діль.

За його словами, навчання варіюються від базової підготовки для новобранців до спеціальної підготовки із використання західних систем озброєння та підготовки військ.

"Станом на сьогодні ми підготували майже 3500 українських військових", — повідомив Діль.

Німеччина та партнери мають всі можливості, аби до кінця 2023 року підготувати майже 10 тисяч українських військових. Підготовка триває від чотирьох до шести тижнів.

"Ми намагаємося запропонувати найкраще в навчанні, щоб українці могли виконувати свою місію", — наголосив полковник.

Увагу в тренуваннях зосереджують на підготовці танкових екіпажів для основного бойового танка Leopard 1 A5 та піхотинців до дій у складі батальйону з іншого боку.

"Бельгійці разом з литовцями, норвежцями та німцями займаються навчанням піхоти аж до навчання роти. Наші литовські побратими також навчають командний склад батальйону.Так усі частини об’єднуються", — додав Діль.

Нагадаємо, план Великої Британії навчати українських пілотів може вплинути на здатність Королівських ВПС навчати власних новобранців. Багато студентів чи військових вимушені чекати місяцями, аби пройти навчання.

Також ми писали, що 15 травня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що британська армія улітку почне готувати українських льотчиків. Ця програма підготовки пов’язана з ідеєю надання Повітряним силам ЗСУ літаків F-16.