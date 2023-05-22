Миссия ЕС сообщила, сколько украинских военных уже прошли обучение

Начальник штаба Командования специальной подготовки Миссии ЕС по оказанию военной помощи полковник Гайко Диль. Фото: Bundeswehr

Миссия Европейского Союза по оказанию военной помощи учит украинских военных в Германии и Польше. В общей сложности подготовку прошли уже почти 3500 военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Федеративной Республики Германии.

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Подготовка украинских военных

Начальник штаба Командования специальной подготовки Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине полковник Гайко Диль отвечает за обучение военнослужащих в Германии от имени Миссии ЕС.

"С нашими партнерами мы предлагаем очень широкий спектр обучения", — рассказал Диль.

По его словам, обучение варьируются от базовой подготовки для новобранцев до специальной подготовки по использованию западных систем вооружения и подготовки войск.

"По состоянию на сегодняшний день мы подготовили почти 3500 украинских военных", — сообщил Диль.

У Германии и партнеров есть все возможности, чтобы до конца 2023 года подготовить почти 10 тысяч украинских военных. Подготовка длится от 4 до 6 недель.

"Мы стараемся предложить лучшее в обучении, чтобы украинцы могли выполнять свою миссию", — подчеркнул полковник.

Внимание в тренировках сосредотачивается на подготовке танковых экипажей для основного боевого танка Leopard 1 A5 и пехотинцев к действиям в составе батальона с другой стороны.

"Бельгийцы вместе с литовцами, норвежцами и немцами занимаются обучением пехоты вплоть до обучения роты. Наши литовские собратья также обучают командный состав батальона, так все части объединяются", — добавил Диль.

Напомним, план Великобритании обучать украинских пилотов может повлиять на способность Королевских ВВС обучать собственных новобранцев. Многие студенты или военные вынуждены ждать месяцами, чтобы пройти обучение.

Также мы писали, что 15 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что британская армия летом начнет готовить украинских летчиков. Эта программа подготовки связана с идеей предоставления Воздушным силам ВСУ самолетов F-16.