Українські пілоти перевершили очікування: навчаться керувати F-16 за короткий термін

Американський винищувач F-16. Фото: nara.getarchive.net

Українські пілоти перевершили очікування США. Так, експерти стверджували, що пілотам потрібно не менше ніж 18 місяців, щоб опанувати західні винищувачі F-16, а тепер зазначається, що достатньо буде чотирьох.

Про це повідомляє Yahoo News.

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У Військово-повітряних силах США заявили, що українські військові навчаться керувати літаками F-16 не за 18 місяців, як оцінювалося раніше, а лише за чотири місяці. Ця думка з'явилася після того, як два українські пілоти пройшли тренування на авіасимуляторах.

За даними видання, наприкінці лютого та на початку березня українські пілоти пройшли тренування на авіабазі Морріс в Аризоні, що в США.

Обидва пілоти раніше не проходили підготовку на F-16, лише ознайомлення. Крім того, повідомляється, що один із них мав досвід польотів на МіГ-29, а інший — на Су-27. Вони провели 9 тренувальних польотів на авіасимуляторі загальною тривалістю — 11,5 год.

Після тренувань американські експерти дійшли висновку, що для підготовки українських колег на винищувачах може знадобитися не більше 4 місяців. Водночас основною проблемою для українських пілотів під час тренувань була складність авіоніки F-16 через американські терміни. Однак, вже за кілька тижнів у обох пілотів спостерігалося помітне покращення знання англійської мови.

Крім того, пілоти змогли виконати низку маневрів у змодельованих умовах, таких як посадка літака після втрати двигуна чи імітація атаки.

Нагадаємо, що військові США Дейв Батлер та Мартін О'Доннелл пояснили, чому Америка не надає Україні винищувачі F-16. З їхніх слів, ці літаки дуже дорогі.