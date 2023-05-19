Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Українські пілоти перевершили очікування: навчаться керувати F-16 за короткий термін arrow

Українські пілоти перевершили очікування: навчаться керувати F-16 за короткий термін

19 травня 2023 05:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Українські пілоти перевершили очікування: навчаться керувати F-16 за короткий термін
Американський винищувач F-16. Фото: nara.getarchive.net
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські пілоти перевершили очікування США. Так, експерти стверджували, що пілотам потрібно не менше ніж 18 місяців, щоб опанувати західні винищувачі F-16, а тепер зазначається, що достатньо буде чотирьох.

Про це повідомляє Yahoo News.

Читайте також:

Деталі

У Військово-повітряних силах США заявили, що українські військові навчаться керувати літаками F-16 не за 18 місяців, як оцінювалося раніше, а лише за чотири місяці. Ця думка з'явилася після того, як два українські пілоти пройшли тренування на авіасимуляторах.

За даними видання, наприкінці лютого та на початку березня українські пілоти пройшли тренування на авіабазі Морріс в Аризоні, що в США.

Обидва пілоти раніше не проходили підготовку на F-16, лише ознайомлення. Крім того, повідомляється, що один із них мав досвід польотів на МіГ-29, а інший — на Су-27. Вони провели 9 тренувальних польотів на авіасимуляторі загальною тривалістю — 11,5 год.

Після тренувань американські експерти дійшли висновку, що для підготовки українських колег на винищувачах може знадобитися не більше 4 місяців. Водночас основною проблемою для українських пілотів під час тренувань була складність авіоніки F-16 через американські терміни. Однак, вже за кілька тижнів у обох пілотів спостерігалося помітне покращення знання англійської мови.

Крім того, пілоти змогли виконати низку маневрів у змодельованих умовах, таких як посадка літака після втрати двигуна чи імітація атаки.

Нагадаємо, що військові США Дейв Батлер та Мартін О'Доннелл пояснили, чому Америка не надає Україні винищувачі F-16. З їхніх слів, ці літаки дуже дорогі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB