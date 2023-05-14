Міська влада Маріуполя показала, як окупанти "відновлюють місто"

Наслідки "русского міра" в Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко/ Telegram

З квітня 2022 року росіяни почали масово штурмувати місто Маріуполь. За весь час окупації окупанти лише руйнують місто та його навколишнє середовище.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Міська влада показала відео, як на фоні вщент зруйнованих багатоповерхівок діти граються на дитячому майданчику, який, на диво, вцілів.

"Топ питання щодо Маріуполя, чи відновлюють там щось росіяни. Ну … дивиться самі. Кірова. Нові будинки. Правда, схоже на відновлення?" — написав Андрющенко.

Нагадаємо, нещодавно Петро Андрющенко показав тіла мертвих дельфінів, які помітили на узбережжі міста. Окупанти перетворили місто на стихійне сміттєзвалище, де немає жодного професійного контролю за забрудненням ґрунту, річок та моря.

Також нещодавно у Маріупольській міській раді розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили понад дві тисячі багатоквартирних будинків у місті, де мешкали мирні жителі. Таким чином окупанти хочуть приховати свої воєнні злочини.