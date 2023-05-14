Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Міська влада Маріуполя показала, як окупанти "відновлюють місто" arrow

Міська влада Маріуполя показала, як окупанти "відновлюють місто"

14 травня 2023 10:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Міська влада Маріуполя показала, як окупанти "відновлюють місто"
Наслідки "русского міра" в Маріуполі. Фото: Петро Андрющенко/ Telegram
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

З квітня 2022 року росіяни почали масово штурмувати місто Маріуполь. За весь час окупації окупанти лише руйнують місто та його навколишнє середовище.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Читайте також:

Як окупанти "відновлюють" Маріуполь

Міська влада показала відео, як на фоні вщент зруйнованих багатоповерхівок діти граються на дитячому майданчику, який, на диво, вцілів. 

"Топ питання щодо Маріуполя, чи відновлюють там щось росіяни. Ну … дивиться самі. Кірова. Нові будинки. Правда, схоже на відновлення?" — написав Андрющенко.

Нагадаємо, нещодавно Петро Андрющенко показав тіла мертвих дельфінів, які помітили на узбережжі міста. Окупанти перетворили місто на стихійне сміттєзвалище, де немає жодного професійного контролю за забрудненням ґрунту, річок та моря. 

Також нещодавно у Маріупольській міській раді розповіли, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни знищили понад дві тисячі багатоквартирних будинків у місті, де мешкали мирні жителі. Таким чином окупанти хочуть приховати свої воєнні злочини.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB