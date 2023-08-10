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Міська влада Запоріжжя розповіла деталі ракетного удару по місту

10 серпня 2023 10:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Міська влада Запоріжжя розповіла деталі ракетного удару по місту
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/kurtievofficial
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю 9 серпня зруйновано церкву українського патріархату, яка взяла на себе основний удар. Від вибухової хвилі постраждали 15 багатоповерхівок.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Деталі удару по Запоріжжю 9 серпня 

Куртєв розповів, що основний удар на себе взяла церква українського патріархату, яка майже повністю зруйнована. Від вибухової хвилі також постраждали 15 багатоповерхівок. Як відомо, заявки про вибиті вікна та ушкоджені балкони надійшли більше, ніж по 400 квартирам. 

"Комунальники Муніципальної аварійної служби "Запоріжремсервісу" та міської аварійно-рятувальної служби усували наслідки прильоту до другої ночі. Наразі триває перезмінка, після якої роботи продовжаться", — йдеться у повідомленні.

Також підтверджено загибель трьох людей. Ще дев'ять осіб постраждали. Родинам усіх загиблих буде надано фінансову підтримку.

  • Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/kurtievofficial
  • Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/kurtievofficial
  • Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/kurtievofficial
  • Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/kurtievofficial
  • Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: t.me/kurtievofficial
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Нагадаємо, 9 серпня, окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю. Внаслідок атаки травмовано дев'ять людей, з них одна дитина, ще троє загинуло. Окрім того, ворог обстрілював регіон упродовж всієї доби.

Також у ніч проти 10 серпня російські окупанти атакували Рівненську область ударними дронами. Внаслідок удару зруйнована нафтобаза на Дубенщині, жертв немає. 

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