Городские власти Запорожья рассказали детали ракетного удара по городу
В результате ракетной атаки по Запорожью 9 августа разрушена церковь украинского патриархата, взявшая на себя основной удар. От взрывной волны пострадали 15 многоэтажек.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Детали удара по Запорожью 9 августа
Куртев рассказал, что основной удар на себя взяла церковь украинского патриархата, почти полностью разрушенная. От взрывной волны также пострадало 15 многоэтажек. Как известно, заявки о выбитых окнах и поврежденных балконах поступили более чем по 400 квартирам.
"Коммунальщики Муниципальной аварийной службы "Запорожремсервиса" и городской аварийно-спасательной службы устраняли последствия прилета до двух ночи. В настоящее время продолжается пересменка, после которой работы продолжатся", — говорится в сообщении.
Также подтверждена гибель трех человек. Еще девять человек пострадали. Семьям всех погибших будет предоставлена финансовая поддержка.
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Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/kurtievofficial
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Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/kurtievofficial
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Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/kurtievofficial
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Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/kurtievofficial
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Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/kurtievofficial
Напомним, 9 августа, оккупанты ударили ракетами по Запорожью. В результате атаки травмированы девять человек, из них один ребенок, еще трое погибли. Кроме того, враг обстреливал регион на протяжении всех суток.
Также в ночь на 10 августа российские оккупанты атаковали Ровенскую область ударными дронами. В результате удара разрушена нефтебаза на Дубенщине, жертв нет.