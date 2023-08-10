Городские власти Запорожья рассказали детали ракетного удара по городу

Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/kurtievofficial

В результате ракетной атаки по Запорожью 9 августа разрушена церковь украинского патриархата, взявшая на себя основной удар. От взрывной волны пострадали 15 многоэтажек.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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Детали удара по Запорожью 9 августа

Куртев рассказал, что основной удар на себя взяла церковь украинского патриархата, почти полностью разрушенная. От взрывной волны также пострадало 15 многоэтажек. Как известно, заявки о выбитых окнах и поврежденных балконах поступили более чем по 400 квартирам.

"Коммунальщики Муниципальной аварийной службы "Запорожремсервиса" и городской аварийно-спасательной службы устраняли последствия прилета до двух ночи. В настоящее время продолжается пересменка, после которой работы продолжатся", — говорится в сообщении.

Также подтверждена гибель трех человек. Еще девять человек пострадали. Семьям всех погибших будет предоставлена финансовая поддержка.

Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/kurtievofficial

Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/kurtievofficial

Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/kurtievofficial

Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/kurtievofficial

Последствия удара по Запорожью. Фото: t.me/kurtievofficial 1/5 _ 5

Напомним, 9 августа, оккупанты ударили ракетами по Запорожью. В результате атаки травмированы девять человек, из них один ребенок, еще трое погибли. Кроме того, враг обстреливал регион на протяжении всех суток.

Также в ночь на 10 августа российские оккупанты атаковали Ровенскую область ударными дронами. В результате удара разрушена нефтебаза на Дубенщине, жертв нет.