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Міст на Чонгарі був уражений ракетою Storm Shadow, — Громов

5 липня 2023 14:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Міст на Чонгарі був уражений ракетою Storm Shadow, — Громов
Бригадний генерал Олексій Громов. Фото: "АрміяInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська армія завдала удару по мосту біля Чонгара ракетою Storm Shadow. Цей вид озброєнь продемонстрував свою ефективність у російсько-українській війні.

Про це у інтерв’ю виданню "Укрінформ" заявив начальник Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.

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Чим був уражений Чонгарський міст

Олексій Громов, коментуючи ефективність ракет Storm Shadow, визнав, що саме цією зброєю був уражений Чонгарський міст між Херсонською областю та Кримом.

"Свідченням ефективності цих крилатих ракет є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгара, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами", — пояснив очільник Головного оперативного управління Генштабу.

Куди ще долетить Storm Shadow

Британські крилаті ракети дозволяють вражати й інші об’єкти в тилу ворога.

Зокрема, йдеться про:

  • пункти управління;
  • місця зберігання озброєнь та боєприпасів;
  • техніку ворога.

Нагадаємо, що у ніч на 22 червня у Криму стався вибух. У Джанкої був підірваний Чонгарський міст.

Згодом у мережі зʼявилося відео удару ракет по Чонгарському мосту.

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