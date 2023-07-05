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Мост на Чонгаре был поражен ракетой Storm Shadow, — Громов

5 июля 2023 14:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Мост на Чонгаре был поражен ракетой Storm Shadow, — Громов
Бригадный генерал Алексей Громов. Фото: "АрміяInform"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинская армия нанесла удар по мосту возле Чонгара ракетой Storm Shadow. Этот вид вооружений показал свою эффективность в российско-украинской войне.

Об этом в интервью изданию "Укрінформ" заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов.

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Чем был поражен Чонгарский мост

Алексей Громов, комментируя эффективность ракет Storm Shadow, признал, что именно этим оружием был поражен Чонгарский мост между Херсонской областью и Крымом.

"Свидетельством эффективности этих крылатых ракет является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара, что значительно усложнило снабжение противника боеприпасами и другими материально-техническими средствами", — пояснил глава Главного оперативного управления Генштаба.

Куда еще долетит Storm Shadow

Британские крылатые ракеты позволяют поражать и другие объекты в тылу врага.

В частности, речь идет о:

  • пунктах управления;
  • местах хранения вооружений и боеприпасов;
  • технике врага.

Напомним, что в ночь на 22 июня в Крыму произошел взрыв. В Джанкое был взорван Чонгарский мост.

Впоследствии в сети появилось видео удара ракет по Чонгарскому мосту.

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