Мост на Чонгаре был поражен ракетой Storm Shadow, — Громов
Украинская армия нанесла удар по мосту возле Чонгара ракетой Storm Shadow. Этот вид вооружений показал свою эффективность в российско-украинской войне.
Об этом в интервью изданию "Укрінформ" заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов.
Чем был поражен Чонгарский мост
Алексей Громов, комментируя эффективность ракет Storm Shadow, признал, что именно этим оружием был поражен Чонгарский мост между Херсонской областью и Крымом.
"Свидетельством эффективности этих крылатых ракет является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара, что значительно усложнило снабжение противника боеприпасами и другими материально-техническими средствами", — пояснил глава Главного оперативного управления Генштаба.
Куда еще долетит Storm Shadow
Британские крылатые ракеты позволяют поражать и другие объекты в тылу врага.
В частности, речь идет о:
- пунктах управления;
- местах хранения вооружений и боеприпасов;
- технике врага.
Напомним, что в ночь на 22 июня в Крыму произошел взрыв. В Джанкое был взорван Чонгарский мост.
Впоследствии в сети появилось видео удара ракет по Чонгарскому мосту.